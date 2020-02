Et si les gardiens auxiliaires du Canadien avaient pu faire la différence?

Et qui coûtera peut-être cette saison au Canadien.

Lindgren a été des plus brouillons devant son filet au New Jersey. Souvent hors position, jonglant avec la rondelle, accordant de bien mauvais buts, offrant, en somme, « de loin le pire de ses quatre matchs » dans la ligue cette année.

Il a toutefois gagné, grâce, notamment, à trois bons arrêts en tirs de barrage.

Il s’agissait de la troisième victoire d’un gardien auxiliaire du CH en 2019-2020 : Keith Kinkaid le 31 octobre, Cayden Primeau le 11 décembre et Lindgren, le 4 février.

Au total, la fiche de 3-5-3 des trois portiers a offert 9 points sur une possibilité de 22 au Tricolore, soit le plus petit nombre dans l’Association de l'Est, à l’exception des Red Wings de Détroit, tout en forçant Price à accepter une charge de travail de cheval de trait, ce que Marc Bergevin souhaitait éviter à sa pépite de 32 ans.

Même les Maple Leafs ont eu droit à plus de soutien de la part de Michael Hutchinson (4 victoires), souffre-douleur des partisans torontois.

Toutes les formations mieux positionnées que le CH dans l’association ont eu droit à un rendement d’au moins ,500 de leurs auxiliaires. Dans bien des cas, les seconds permettent carrément à l’équipe d’améliorer sa fiche, et non simplement de se maintenir.

Je sais que je mérite d’être dans cette ligue. Charlie Lindgren

Dans les deux dernières années, entre l’arrivée d’Antti Niemi, l’embauche de Keith Kinkaid et l’émergence de Cayden Primeau, le nom de Lindgren est tombé un peu dans l’oubli, volontairement ou non.

La grande inconstance du gardien de Lakeville, au Minnesota, a fourni bien des arguments à ses détracteurs. Lindgren n’a pas conclu une campagne avec un taux d'efficacité supérieur à ,900, peu importe la ligue, depuis ses 14 matchs avec le Canadien en 2017-2018.

Certainement pas ce à quoi s’attendait l’organisation le 13 février 2018 lorsqu’elle lui a consenti un contrat de trois ans à un volet. Ses débuts encourageants dans la LNH laissaient entrevoir un auxiliaire potentiellement compétent. Tout s’est écroulé rapidement.

Niemi a d’abord prolongé son entente en 2018, Primeau a gagné du galon entre-temps, et le Tricolore s’est tourné vers Kinkaid l’été dernier, expérience bien malheureuse, au demeurant.

« Ce n’était certainement pas facile », a admis l’Américain de 26 ans.

« C’est dans ce temps-là que tu te tournes vers ton clan, ma famille, mes amis. Tu dois pouvoir t’appuyer sur des gens et tu continues à te battre. C’est le genre de personne que je suis, je n’abandonnerai jamais. À la fin de ma carrière, je veux pouvoir dire que je n’ai aucun regret parce que j’ai travaillé le plus fort que je pouvais, et j’étais préparé pour tous les matchs. Quand c’est arrivé, c’était difficile, mais j’ai continué à me battre. L’adversité peut être une bonne chose, et je pense que ça m’a rendu plus fort », a ajouté Lindgren mercredi après l’entraînement.

Ma carrière, ces dernières années, ç’a été des montagnes russes. J’ai obtenu ces 14 matchs il y a deux ans. Je trouvais que je jouais bien, mais dans la Ligue américaine, pour toutes sortes de raisons, les choses n’étaient pas aussi faciles. Charlie Lindgren

Aujourd’hui, malgré son séjour d’un mois et demi avec le grand club, on a l’impression que Lindgren n’est plus qu’un vague songe pour le CH. Comme s’il remplissait un chandail en attendant que le jeune Primeau soit prêt à prendre la relève ou qu’une autre solution soit trouvée pendant l’été à venir.

Shea Weber (no 6), Jonathan Toews (no 19) et Charlie Lindgren (no 39) Photo : Reuters / USA Today Sports

Pourtant, le Canadien croit, publiquement du moins, dur comme fer en sa capacité à se battre et se rapprocher d’une place dans les séries. Avec 12 matchs en 23 jours à compter de jeudi, Price devra céder sa place une fois ou deux.

Pour une rare fois, Lindgren pourrait disputer un match dans un cadre significatif dans la Ligue nationale. Tous ses autres séjours sont survenus en fin de campagne lorsque le destin du CH, positif ou négatif, était scellé ou lors de la saison sacrifiée en 2017-2018.

Vous connaissez le terme compétition significative sur lequel le collègue Martin Leclerc s’est longuement penché cet hiver? Jetez-y un œil.

Lindgren ne semble plus faire partie des plans de l’organisation. Ce serait un véritable tour de force s’il parvenait à y revenir.

Et s’il est devenu une arrière-pensée de Bergevin, Lindgren, lui, n’en a aucune.

« C’est la LNH. Tu ne peux rien tenir pour acquis, c’est la meilleure ligue du monde, mon partenaire est Carey Price, c’est le Canadien de Montréal, je suis exactement où je veux être. Tous les jours, je veux mériter ça. Je me sens extrêmement chanceux », a conclu le sympathique gardien.

En rafale

C’était la journée Joel Armia à Brossard mercredi. L’on n’était d’ailleurs pas trop d’une dizaine de journalistes pour tenter de tirer les vers du nez au discret Finlandais.

Après avoir réussi à lui faire admettre qu’il avait « franchi un pas » cette année, son entraîneur Claude Julien a été plus élogieux à son endroit lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait le plus amélioré cette saison.

« Probablement la confiance. Ce qu’on voyait de lui l’an passé, et qu’on aimait, premièrement son gabarit. Il est gros, fort, solide, protège bien la rondelle, il a de bonnes mains, un bon lancer, son tir des poignets est rapide. Il a toutes les qualités au monde, et ce qu’on voit c’est qu’il prend confiance dans tous les aspects de son jeu […] Dans les situations serrées, souvent on voit des gars se débarrasser de la rondelle. Lui, [il] a la confiance de la garder et de faire un bon jeu. »

Sans les blessures, Armia aurait probablement flirté avec les 30 buts cette saison puisqu’il en compte 14 en 42 rencontres.

À 19 min 30 s de temps de glace moyen, Ilya Kovalchuk est l’attaquant le plus utilisé par Julien au cours des 13 matchs qu’il a joués. N’essayez toutefois pas de tirer de trop incisives conclusions de cette utilisation, a expliqué l’entraîneur-chef.

« On croit qu’avec une équipe en santé, on a quand même une certaine profondeur et on peut éparpiller les gars ici et là pour donner un peu plus d’équilibre. Il n’a pas besoin de 20 minutes par match. Des fois, je vois les 20 minutes et je sais que ça pourrait être moins que ça si ses présences étaient un petit peu plus courtes. Quand tu joues 20 ou 23 présences et que tu mets 4 secondes de plus, et voilà tes 20 minutes. Tu regardes à la fin du match le nombre de présences qu’il a et un autre qui a le même nombre de présences, mais il y a trois minutes de différence. Il ne faut pas s’emporter avec les 20 minutes. Je ne le fais pas jouer pour qu’il ait 20 minutes, ça adonne comme ça ».

Qu’on se le tienne pour dit.

En terminant, Jonathan Drouin a participé aux exercices en effectuant une rotation au sein du quatrième trio, mais n’est toujours pas prêt pour revenir au jeu.