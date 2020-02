Kansas City salue ses Chiefs, champions du Super Bowl

Selon les premières estimations, plus d’un demi-million de partisans étaient regroupés sur la grande place face à la gare Union Station.

Et les joueurs des Chiefs ont assuré qu'ils les y reverraient après le prochain Super Bowl.

« L’an prochain, je ne veux pas vous entendre dire que vous ne pouvez pas rater le boulot ou l’école, a lancé le receveur Tyreek Hill. Je ne veux pas vous entendre blâmer le patron. Je ne veux rien entendre. Faites vos plans pour l’an prochain, parce qu’on travaille pour ça tous les jours. »

Jody Fortson (au centre) a présenté le trophée Vince-Lombardi aux partisans. Photo : Associated Press / Reed Hoffmann

« Je n’ai jamais rien vu d’aussi beau que ce que je vois en ce moment, a ajouté l'ailier rapproché Travis Kelce, très en verve. J’aime cette ville à mourir. Je vous promets que je chérirai chaque moment passé avec vous jusqu’à la fin de mes jours. Et je vous promets que chacun de mes coéquipiers pense comme moi. »

Installé au deuxième étage d’un autobus impérial, au cœur de l’action, le garde québécois Laurent Duvernay-Tardif semblait savourer le moment en compagnie des autres membres de la ligne à l’attaque.

Patrick Mahomes (au centre) a été nommé joueur du match au Super Bowl. Photo : Associated Press / Reed Hoffmann

Sans surprise, le quart Patrick Mahomes, joueur par excellence de la grande finale, et l’entraîneur-chef Andy Reid ont été les plus chaudement applaudis et acclamés.

« Quand je suis devenu le quart partant à Kansas City, je voulais tout d’abord ramener le trophée Lamar-Hunt ici, dans cette organisation, a souligné Mahomes. Et ensuite, je voulais offrir le trophée Lombardi au meilleur entraîneur de tous les temps : Andy Reid. Cette saison, nous avons affronté l’adversité et les blessures – mon genou avait glissé sur le côté de ma jambe –, mais nous sommes quand même allés au Super Bowl. Ce sont nous, les champions! »

« Votre soutien a été phénoménal, a affirmé Reid. Ce défilé a été exceptionnel. Vous êtes les meilleurs [partisans] de la NFL, et vous devriez être fiers de vous. »

L’an prochain, nous allons revenir ici! Andy Reid, entraîneur-chef des Chiefs

Dimanche, les Chiefs ont défait les 49ers de San Francisco 31-20, à Miami, pour mettre la main sur un premier championnat de la NFL en 50 ans.