La course en raquettes, un jeune sport aux racines ancestrales

Les Championnats canadiens de course en raquettes ont lieu samedi au mont Sainte-Anne. Et les Championnats du monde, une semaine plus tard, au Japon.

Non, on ne parle pas ici de raquettes en babiche. Même pas tout à fait de ces raquettes modernes que l’on aperçoit aux pieds des plaisanciers dans les centres de ski et autres sentiers. Plutôt une version spécialement conçue pour la course, avec des fixations plus souples et plus résistantes.

Il s’agit tout simplement de la version hivernale du cross-country.

« Les gens qui courent déjà dans les bois l’été, et qui se cherchent une façon de garder la forme l’hiver », explique David Robinson, le président de Canada Raquette, à propos des adeptes de ce sport.

Cette fédération nationale existe depuis six ans et organise un championnat national depuis cinq ans. Il y a au programme une course courte, d'environ 5 km, et une longue avoisinant les 10 km, différents groupes d’âge, et on couronne une championne et un champion dans une catégorie ouverte.

Une douzaine de pays sont organisés de manière semblable, et le sport est plutôt populaire dans le nord de l’Espagne et de l’Italie, en Scandinavie, aux États-Unis, et au Japon.

Dans le nord de l’Italie, dans les Dolomites, ils organisent un 10 km dans les montagnes à travers différents villages qui attirent 5000 participants chaque année. David Robinson, président de Canada Raquette

Même si la raquette est une pratique ancestrale, la course organisée est encore toute jeune.

Les Championnats canadiens sont ouverts à tous, tout comme les mondiaux. Pas besoin de se qualifier, donc, ou d’être champion de son pays pour participer au rendez-vous international. Cette année, les organisateurs japonais ont offert à chacun des 12 pays participants de déléguer deux athlètes, un homme et une femme, et de prendre en charge leur frais une fois ceux-ci arrivés sur place.

Puisque la décision était au choix de la fédération, et que seulement une semaine sépare les Championnats canadiens et les mondiaux, Canada Raquette a choisi les champions de l'année dernière, Sasha Gollish et Julien Pinsonneault.

Je serais très heureux de faire un top 15. Julien Pinsonneault

Julien Pinsonneault est tombé dans la course quand il était à la garderie. Littéralement. À l’âge de 4 ans, il voit un marathon à la télé et s'imagine que les voitures qui accompagnent les coureurs font partie de la course. Le lendemain, il demande à sa mère de pouvoir courir à côté de l’auto après la garderie.

À partir de ce moment, tous les prétextes seront bons pour courir, même 20 ans plus tard. C’est lorsqu’il est au Club athlétique de Trois-Rivières, où il pratique le cross-country et la course sur route, qu’il découvre la course en raquettes. Il est le plus jeune du club.

De fil en aiguille, ils m’ont pris sous leur aile. C’est eux qui m'attendaient au début. Mais avec le temps, c’est devenu l’inverse. On a eu beaucoup de plaisir. Julien Pinsonneault

Julien Pinsonneault a connu beaucoup de succès depuis. Il a remporté les Championnats canadiens de course en raquettes à trois reprises. Il en sera à sa cinquième participation aux mondiaux, où il a fini 12e lors des deux dernières éditions. Celui qui participe à une trentaine d’épreuves par année, en combinant la course en raquettes et ses versions estivales, le cross-country et la course sur route, court de 120 à 140 km par semaine.

Julien Pinsonneault en action Photo : Julien Pinsonneault

Une pratique grandissante

La fédération canadienne organise une douzaine de courses par année, qui réunissent quelque 800 athlètes. Selon son président David Robinson, le nombre de coureurs et coureuses en raquettes augmente de 20 % par année.

En plus de briller sur ses raquettes, Julien Pinsonneault s’implique également dans la promotion du sport. Il vient d‘organiser une série de trois courses à Saint-Hyacinthe pour financer l’achat de raquettes pour les jeunes et il donne régulièrement des ateliers dans des écoles primaires et secondaires.

« Beaucoup de professeurs d’éducation physique font maintenant acheter des raquettes par leur école », explique-t-il.

Canada Raquette ambitionne d’organiser les mondiaux en 2022 ou en 2023. Ce serait la troisième fois que la compétition aurait lieu au pays, après Vancouver en 2010 et Québec en 2012. Ce rendez-vous international existe depuis 2006.