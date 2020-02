Les derniers souvenirs de Jean Béliveau aux enchères

Parmi les pièces maîtresses que s'arracheront les collectionneurs, on notera un chandail qu’il a porté durant la saison 1962-1963, sa bague de la Coupe Stanley de 1959, des miniatures de la coupe Stanley, un autre de son trophée Art-Ross remporté en 1956 à titre de meilleur pointeur de la LNH et les patins qu’il chaussait au soir de son 500e but, le 11 février 1971.

La famille de l'ancien capitaine du Canadien de Montréal avait déjà procédé, en 2005, à une première vente de nombreux souvenirs reliés à l’illustre carrière du « Gros Bill ». Une autre vente plus modeste avait été tenue quelques années plus tard au bénéfice de la Fondation Jean-Béliveau.

« Jean avait demandé à Hélène de s’occuper de ça. Nous avions beaucoup d’objets. On en a gardé quelques-uns pour les petits-enfants », a expliqué Élise Béliveau, veuve du célèbre no 4, qui a inscrit son nom à 17 reprises sur la coupe Stanley, dont 10 à titre de joueur.

« Je ne peux pas vous dire quels sont ces objets, a ajouté Hélène, sa fille unique. Je veux que ça soit une surprise (pour les petits-enfants). Ils découvriront ça à la fête de ma fille dans deux semaines. »

Mon père m’a toujours dit que ça ne servait à rien de conserver tout ça au fond d’un garde-robe. Il est mort il y a cinq ans. J’ai eu de la misère à faire ça. Ça fait mal au cœur. Hélène Béliveau, fille unique de Jean Béliveau

La bague de la Coupe Stanley 1959 Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Comme en 2005, les enchères et la vente ont été confiées à la firme ClassicAuctions. Un total de 80 lots sont offerts aux collectionneurs prêts à débourser pour mettre la main sur l’une ou l’autre des pièces dûment authentifiées.

Le président et fondateur de ClassicAuctions, Marc Juteau, estime que le prix du chandail de la saison 1962-1963 pourrait atteindre entre 40 000 et 50 000 dollars d'ici la clôture de l'encan dans trois semaines.

Les objets ayant appartenu aux anciens joueurs du Canadien suscitent beaucoup d'intérêt, et en particulier ceux des plus grandes légendes. Les acheteurs proviennent surtout du Canada et des États-Unis. On a aussi quelques collectionneurs internationaux qui se montrent intéressés. Pour la collection Béliveau, on a beaucoup d'intérêt localement en ce moment. J'ai l'impression que plusieurs objets vont rester au Québec. Marc Juteau, président der ClassicAuctions

L’item le plus convoité pourrait bien être la bague de la Coupe Stanley de 1959, première année où l’organisation du Tricolore en a remis à ses joueurs.

Le prix de mise initial était de 10 000 $. Les pièces les moins chères, des lithographies autographiées, sont affichées à 200 $.

Les acquéreurs devront ajouter des frais d’encanteur à hauteur de 20 % de la valeur de leur achat.

En 2005, la vente des premiers objets ayant appartenu à Jean Béliveau avait rapporté près d'un million de dollars canadiens.