Les Canadiennes gagnent le troisième match de la Série de la rivalité

Victoria Bach a marqué en prolongation (3:22) pour donner la victoire aux Canadiennes dans le troisième match de la Série de la rivalité face aux Américaines.

Bach a aussi donné une première victoire au nouvel entraîneur de l'équipe canadienne, Troy Ryan.

« Ce match a été intense, et a été un véritable combat, a réagi Bach. Nous étions menées par un but, mais nous n'avons pas baissé les bras, et en équipe, nous avons réussi à nous en sortir en prolongation avec un gros but. »

C'est Brigette Lacquette qui a permis aux Canadiennes d'égaliser la marque lors d'un avantage numérique d'une joueuse.

Les Américaines avaient pourtant réussi à tenir leurs adversaires à distance à trois contre 5 pendant plus d'une minute, mais les Canadiennes ont maintenu la pression, et le tir du poignet de Lacquette a touché la cible.

Après une première période sans but, que les Canadiennes ont passé en majeure partie en zone adverse, c'est Brianne Jenner qui a finalement ouvert la marque en échappée en désavantage numérique pour le Canada tôt en deuxième période.

Hilary Knight a répliqué en avantage numérique pour les Américaines avec un tir qui a déjoué Ann-Renée Desbiens.

En troisième période, les États-unis ont pris les devants avec le but de Savannah Harmon.

Le Canada a obtenu 21 tirs contre 19 en temps réglementaire.

Rappelons que la Série de la rivalité met aux prises les Canadiennes et les Américaines dans une série de cinq matchs.

Les Américaines ont remporté les deux premières rencontres disputées en décembre à Hartford au Connecticut et à Moncton au Nouveau-Brunswick.

Le prochain duel aura lieu à Vancouver ce mercredi. La Série se terminera samedi à Anaheim en Californie.

Cette deuxième édition de la Série de la rivalité est née de l’absence de hockey professionnel féminin.

Les deux fédérations nationales souhaitent ainsi offrir un peu de compétition aux membres de leur sélection respective privées de jeu par le boycottage des circuits féminins.

Lors de la première édition de la Série de la rivalité, le Canada avait remporté deux victoires contre une pour les États-Unis.