Le premier Noir à jouer dans la LNH continue d’attirer l’attention, 62 ans après avoir écrit une page d’histoire. Un groupe d’élèves a attendu de longues minutes lundi matin à Ottawa avant de pouvoir prendre une photo avec celui qui a enfilé l’uniforme des Bruins de Boston pour la première fois le 18 janvier 1958.

L’histoire d'O’Ree occupe une grande partie de la roulotte qui portera le message que le hockey est pour tout le monde aux quatre coins de l’Amérique du Nord pendant le mois de février. Le musée mobile complètera son arrêt dans la capitale canadienne mardi.

Le message du natif de Fredericton à ceux qui le visiteront : « Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas accomplir les objectifs que vous vous êtes donnés ».

Le sien était de jouer dans la LNH, un rêve qu’il caressait depuis l’âge que 14 ans et qui semblait irréaliste pour une personne noire aux yeux de certains.

« Certains de mes amis m’ont dit que je ne réussirais pas à cause de la couleur de ma peau, mais je me suis donné un objectif et je me suis concentré sur ce que je voulais accomplir », a expliqué O’Ree, bien assis à côté du chandail qu’il a porté avec les Bruins.

L’homme de 84 ans ne cache pas qu’il a été victime d’innombrables remarques racistes pendant sa carrière de hockeyeur. Il constate que la situation a évolué, mais est loin d’être parfaite pour les joueurs de hockey noirs.

Le racisme, les préjudices, la bigoterie, l’ignorance… c’est encore présent. Ça ne changera pas en une nuit. Willie O'Ree

Les cas d’incidents discriminatoires ont marqué le monde du hockey dans les dernières années, notamment lorsque la LNH a été secouée par des allégations de racisme faites par Akim Aliu à l’endroit de Bill Peters.

L’entraîneur-chef des Flames de Calgary a démissionné en novembre à la suite de ces révélations.

« Des fois, j’ai l’impression qu’on fait un peu de l’avant et deux vers l’arrière. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faudra que nous travaillions tous ensemble pour rendre le monde meilleur », a dit celui qui vit maintenant aux États-Unis.

Un héritage important

O’Ree profitera de son passage à Ottawa pour dévoiler une pièce de monnaie à son image créée par la Monnaie royale du Canada. Lundi soir, il était aussi derrière le banc pour un match commémorant la Coloured Hockey League of the Maritimes.

Son opposant pour la soirée était Anthony Duclair. L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa avait hâte de rencontrer une nouvelle fois O’Ree, à qui il avait parlé pour la première fois la journée où il a été repêché dans la LNH, en 2013.

L'ailier gauche des Sénateurs Anthony Duclair Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

Le Québécois dit ne jamais avoir été victime de racisme dans le hockey, que ce soit chez les professionnels, les juniors ou même au niveau midget.

« C’est vraiment positif pour moi, mais j’ai entendu des histoires d’autres gars à qui c’est arrivé. Il faut vraiment envoyer un message clair que le hockey et le sport sont pour tout le monde », a expliqué le Québécois de 24 ans d’origine haïtienne.

« Il y a des jeunes qui se regardent dans le miroir et qui se disent : "Je viens d’un autre pays, peut-être que je ne peux pas jouer ce sport-là." Ce n’est pas la bonne mentalité », a continué celui qui connaît la meilleure saison de sa carrière.

Duclair a été contacté par le commissaire de la LNH, Gary Bettman, dans la foulée de l’affaire Aliu-Peters pour le consulter sur le dossier. Il apprécie la ligne téléphonique anonyme mise en place par le circuit, qui permet aux joueurs de dénoncer tout comportement déplacé.

Un pas dans la bonne direction, en espérant que ceux vers l’arrière deviennent de moins en moins nombreux, pour le plus grand bonheur du pionnier de la cause.