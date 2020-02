Un duel Canada-Mexique déterminant pour les qualifications de la CONCACAF

L'histoire et les statistiques favoriseront le Canada mardi lors de son match contre le Mexique. Ce dernier duel de la phase de groupe permettra de déterminer quelle nation terminera au premier rang du groupe B de ces qualifications de la CONCACAF en vue du tournoi olympique de soccer féminin.

Détentrices du huitième rang au classement mondial, les Canadiennes présentent une fiche de 21-1-2 contre le Mexique et n'ont pas subi la défaite à leurs 13 derniers face-à face. Lors de ces 13 matchs, le Canada a dominé le Mexique 26-7 au chapitre des buts marqués.

Toutefois, la seule défaite avait été coûteuse. Le Mexique avait triomphé 2-1 en 2004 pour priver le Canada d'une participation aux Jeux olympiques d'Athènes.

Les deux nations fouleront le terrain avec des dossiers identiques de 2-0 en phase de groupe. Par contre, le Canada présente un écart de plus 20 au chapitre des buts pour et des buts contre depuis le début du tournoi, contre plus 7 pour le Mexique. Le Canada terminera au premier rang du groupe B avec une victoire ou un match nul.

Le Canada a remporté ses deux premiers matchs par des scores de 11-0 contre Saint-Kitts-et-Nevis et de 9-0 face à la Jamaïque.

Entre-temps lundi, les États-Unis se mesureront au Costa Rica dans un match pour le premier échelon du groupe A.

Terminer en tête du groupe B devrait, en principe, être plus avantageux puisqu'il permettrait d'éviter un duel contre les États-Unis en demi-finale.

Les gagnants des deux matchs de demi-finale représenteront la CONCACAF, une organisation qui couvre l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes, aux Jeux olympiques de Tokyo.