Des moments frustrants pour Jesperi Kotkaniemi

Jouer plus souvent. C’est de cette façon que Jesperi Kotkaniemi veut retrouver la Ligue nationale (LNH) et goûter au succès, a-t-il confié lundi après son premier entraînement avec le Rocket de Laval, club-école du Canadien.

On sent dans ses propos une certaine amertume face aux dernières semaines qu'il a passées avec le Tricolore.

« Frustrant est le bon mot. Les choses n’allaient pas très bien récemment et je ne jouais pas beaucoup. C’est un nouveau départ ici et j’espère que j’aurai plus de temps de glace pour me permettre d’avoir du succès. »

Je faisais ce que je pouvais avec des minutes de troisième trio et en lançant la rondelle dans le coin pour aller la chercher. Jesperi Kotkaniemi, attaquant du Canadien cédé au Rocket

L'entraîneur-chef du Rocket, Joël Bouchard, est déjà au boulot afin de peaufiner certains aspects du jeu de l'attaquant de 19 ans, premier choix du CH (3e au total) en 2018.

« Je suis content de son attitude et de son effort, a lancé Bouchard. Par contre, il y a cinq clips que je lui ai montrées et s’il fait ça dans la Ligue nationale, il ne se rend pas au cinquième. Il finit au troisième. Pas parce que c’est un mauvais joueur de hockey, mais il ne peut pas se permettre ça dans du hockey de haut calibre. »

Il n’a toutefois pas voulu apporter de précisions concernant les séquences vidéo en question.

Jesperi Kotkaniemi semble apprécier la façon de procéder de son nouvel entraîneur.

« Les systèmes de jeu ici sont clairs. Tout le monde sait quel est son travail ici, j’aime ça », a fait valoir celui qui porte le numéro 45 à Laval.

L'arrivée de Kotkaniemi et de Cale Fleury, lui aussi cédé à Laval la semaine dernière, représente un renfort important pour le club-école du Canadien.

Ne comptez toutefois fois pas sur Joël Bouchard pour leur distribuer des cadeaux.

« Ils vont jouer s’ils jouent de la bonne façon. Ce sont d’excellents joueurs, mais ils devront mériter leur temps de glace ici aussi. Il n’y aura pas de passe-droits », a indiqué Bouchard.

Le Rocket jouera son prochain match mercredi soir. Il accueillera les Comets de Utica à la Place Bell.