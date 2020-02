Le coronavirus n'affectera pas les Jeux, dit le premier ministre japonais

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a fait une promesse courageuse lundi. Il a promis lundi que l'épidémie de coronavirus n'aurait pas d'impact sur le déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo cet été.

Shinzo Abe s'est engagé à travailler avec les instances internationales, dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour s'assurer que la préparation des deux grands rendez-vous ne soit pas perturbée.

« En coordonnant nos actions avec l'OMS et les autres organisations concernées, nous prendrons les mesures nécessaires afin que les préparatifs se poursuivent à un rythme soutenu », a expliqué Shinzo Abe devant le Parlement.

Le ministre chargé des Jeux olympiques Seiko Hashimoto a pour sa part précisé que les autorités chargées des Jeux olympiques se réuniront plus tard cette semaine pour discuter de l'épidémie et des initiatives prises par Tokyo pour empêcher une propagation plus large du nouveau virus apparu en Chine voisine.

Les autorités japonaises ont émis une mise en garde contre les voyages non indispensables en Chine et refusent l'entrée au Japon des étrangers ayant récemment séjourné dans la province du Hubei, l'épicentre de l'épidémie.

Le gouvernement japonais a affrété trois avions pour rapatrier 565 ressortissants japonais de Wuhan, ville du centre de la Chine la plus touchée par le virus.

La gouverneure de Tokyo Yuriko Koike s'est engagée de son côté à prendre des mesures strictes contre les maladies infectieuses.

Les inquiétudes suscitées par la propagation du virus ont conduit à l'annulation en Chine d'épreuves de qualification pour les Jeux olympiques, dont celles de boxe et de badminton, ainsi que de plusieurs compétitions sportives, notamment de cyclisme et de course automobile.

L'Agence chinoise antidopage fait la pause

L'agence antidopage chinoise (CHINADA) a décidé de suspendre « momentanément » ses activités de contrôles « dans un souci de protection de la santé » en raison de l'épidémie de coronavirus, à six mois des Jeux olympiques de Tokyo.

C'est ce qu'a révélé lundi l'Agence de contrôle internationale (ITA), dont les bureaux sont à Lausanne en Suisse. L'ITA est en charge des contrôles antidopage pour de nombreuses fédérations sportives internationales et compétitions internationales.

« CHINADA a confirmé en date du 3 février 2020 que dans un souci de protection de la santé et au vu de l'état d'urgence international décrété par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), (s)es activités de contrôles sont momentanément suspendues », a indiqué l'ITA.

L'agence antidopage chinoise « reprendra graduellement ses activités de contrôles aussitôt que la situation s'améliorera », a précisé l'ITA.

Cette décision intervient à six mois des Jeux olympiques qui auront lieu du 24 juillet au 9 août.

L'ITA a précisé qu'elle avait « d'autres partenaires en Chine et évalue si des contrôles peuvent tout de même avoir lieu dans les jours ou les semaines à venir avec d'autres prestataires privés. »

« La situation est toutefois à la prudence afin de ne mettre en danger ni les athlètes, ni les officiels de contrôle et bien que reconnaissant l'importance des activités antidopage, les priorités sont au maintien de la santé publique pour tous », a ajouté l'ITA.

Avec plus de 17 000 personnes contaminées et plus de 360 morts, le bilan du nouveau coronavirus dépasse désormais celui du SRAS en Chine continentale.