Canadien-Blue Jackets : si différents, étonnamment similaires

Comme nous fûmes nombreux à les condamner, les vestons bleus, avant même que la campagne débute.

Jarmo Kekalainen, directeur général, avait misé gros sur la dernière campagne, laissant filer des joueurs autonomes comme Sergei Bobrovksy et Artemi Panarin au lieu de les échanger à la date limite des transactions tout en faisant l'acquisition de Matt Duchene et Ryan Dzingel, eux-mêmes libres comme l’air le 1er juillet dernier.

La stratégie? Qui ne risque rien n’a rien, la fortune sourit aux audacieux et autres maximes classiques inscrites dans un cadre blanc dans de trop nombreuses salles de bain.

Les quatre joueurs ont quitté l’Ohio quelques mois après un étonnant parcours de deux tours en séries éliminatoires. Au passage, Columbus a sacrifié plusieurs choix, dont celui de premier tour en 2019, n’a repêché que trois joueurs à Vancouver en juin dernier et ne possède pas non plus ses sélections de 2e et 3e tours en 2020.

Vous faites bien de souligner, au bout du compte, que ça risque de faire mal à l’organisation, mais cette ligue en est une de résultats n’est-ce pas? Ils sont au rendez-vous.

Le Canadien et les Jackets sont des équipes fondamentalement différentes. L’une mise sur sa vitesse, les revirements provoqués en zone neutre et la contre-attaque pour écraser ses adversaires. L’autre préfère les écraser, littéralement.

Voyez plutôt Claude Julien.

« C’est une équipe abrasive. C’est aussi simple que ça. Ils jouent dur, ils sont dans ta face. On a essayé de contrer ça à notre façon. On l’a fait jusqu’à un certain point, mais à la fin ce sont les buts qui comptent », a laissé tomber l’entraîneur.

Non pas qu’ils frappent constamment, mais ils entraînent leurs proies en périphérie, les forcent à disputer un bras de fer éreintant le long des rampes, les épuisent, en profitent.

Ilya Kovalchuk Photo : Eric Bolte-USA TODAY Sports

C’est une guerre d’usure. À ce sujet, ce n’est pas anodin que Ryan Poehling (1,88 m, 93 kg) ait été préféré à Jordan Weal (1,78 m, 78 kg) et qu’Ilya Kovalchuk (1,91 m, 101 kg) et Joel Armia (1,93 m, 97 kg) aient été utilisés à outrance (20 min 53 s pour le premier, 19:29 pour le second).

Ben Chiarot n’aurait pu le résumer plus éloquemment après cette défaite de 4-3 du CH, sa troisième à ses neuf derniers matchs (6-3-0).

« On parle du fait que nous sommes une équipe rapide. Tu dois être capable de t’en sortir avec ton coup de patin. On a essayé de rester loin des bandes et des bagarres, surtout contre une équipe comme elle, on essaie de jouer au milieu de la glace et utiliser notre vitesse », a commencé le grand numéro 8.

« Mais ils rendent ça difficile en défensive, et tu ne peux pas vraiment revenir sur toi-même pour la passer au centre, tu dois faire un jeu le long de la rampe et là, tu es ralenti dans ta zone, tu commences à être épuisé et tu ne t’es même pas encore rendu dans la zone offensive. Tu viens de passer 30 ou 40 secondes dans ta zone et tu dois aller au banc, tu n’as même pas joué dans leur zone. Ils ont fait un bon travail pour nous empêcher de passer par le milieu et d’utiliser notre vitesse », a-t-il expliqué.

Bon. Dissemblance donc? Certes. Ressemblance? Aussi.

Le Tricolore et les Jackets, deux équipes qui tablent sur le jeu collectif, ne comptent pas dans leurs rangs ces vedettes frappées du don de Dieu, du moins pas en attaque, remportent leur match grâce à un effort soutenu qui n’admet aucune demi-mesure, aucun faux-fuyant.

Force est de constater que Columbus maîtrise mieux ce petit jeu que le CH cette année. La bande à John Tortorella vient de doubler, au 3e rang de la Division métropolitaine, les Islanders de New York. Elle compte dix points de plus que les Montréalais.

En fait, pour espérer une qualification surprise pour le tournoi de fin d’année, le Canadien devra partir sur une lancée similaire à celle sur laquelle voguent les Blue Jackets présentement.

Depuis le 9 décembre, Columbus est au 1er rang de la ligue. L’équipe joue pour ,813 et n’a perdu que deux matchs en temps réglementaire sur les 24 disputés (17-2-5). Il s’agit pratiquement d’un tiers de la saison. Performance énorme.

Exactement le genre de prestation que doit réussir le Bleu-blanc-rouge pour s’y hisser in extremis. On parlait d’inspiration en amorce, mais c’est probablement davantage décourageant.

Il y a eu des failles dans le jeu collectif du CH cette saison. Les nombreuses blessures à des joueurs-clés sont déjà évoquées pour expliquer les déboires. On défriche déjà le terrain pour le bilan de fin de saison, apparemment.

Mais c’est possible de gagner dans ce circuit sans super-vedettes offensives. Le CH est passé proche de le prouver l’an dernier. Les Blue Jackets sont en voie de le faire cette saison.