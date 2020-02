Réjouissons-nous pour chaque jeune que le CH cède au Rocket de Laval

BILLET - « On ne peut faire pousser une fleur plus rapidement en tirant dessus. » Les habitués de cette chronique connaissent bien ce vieux proverbe africain. Je l’utilise souvent parce qu’il est difficile de trouver une image plus claire pour expliquer à quel point la patience s’impose lorsqu’il est question du développement d’un athlète.

Il y a quelques semaines, un haut dirigeant d’une équipe de la LNH me livrait d’ailleurs, dans ses mots, sa version du même proverbe : « Chaque fois que nous avons tenté de prendre un raccourci avec le développement d’un jeune joueur, ça nous est revenu en pleine face », racontait-il.

En gardant en tête cette implacable réalité, les partisans du Canadien devraient donc se réjouir que Marc Bergevin et Claude Julien aient décidé de renvoyer Jesperi Kotkaniemi à Laval en fin de semaine. Et ils devraient souhaiter que le jeune Finlandais y reste jusqu’à la fin de la saison.

Ça fait deux saisons et demie que Kotkaniemi est placé dans des situations qui lui permettent de côtoyer des joueurs plus aguerris que lui, mais qui ne lui permettent pas de dominer. Il ne franchit donc pas la dernière et cruciale étape de développement d’un athlète désireux d’appartenir à l’élite mondiale : apprendre à gagner.

À 17 ans, Kotkaniemi jouait contre des hommes dans la ligue professionnelle finlandaise. La saison dernière, à 18 ans, il tentait de se familiariser avec la jungle de la LNH alors qu’il était le plus jeune joueur de la ligue. Claude Julien le protégeait le mieux possible au sein du troisième trio et en limitant ses responsabilités. Et en 2019-20, parce sa fondation est faible, il n’y a pas eu de progression.

La meilleure façon de gâcher cette période cruciale de son développement serait de le garder à Montréal.

***

Cela dit, on peut comprendre la frustration que ressentent un grand nombre de partisans du CH.

On leur rappelle depuis deux ans à quel point la relève du CH est extraordinaire. Et le CH n’a pas fait grand-chose pour replacer dans un contexte réaliste ce grand vent d’optimisme. Dans l’esprit de beaucoup de gens, la saison 2019-2020 était censée être l’année du renouveau, l’année des jeunes.

Or, alors que débute le mois de février, Victor Mete (21 ans) est devenu un défenseur de troisième paire et a vu son temps d’utilisation fondre au soleil alors qu’il en est à sa troisième saison dans la LNH.

Cale Fleury (21 ans) vient d’être renvoyé à Laval. Après avoir connu une première moitié de saison fort intéressante, Fleury était soudainement passé en mode survie après les Fêtes. La cadence du jeu augmentait et il devenait moins fiable en zone défensive.

Auteur de seulement 6 buts et 2 passes cette saison (alors que son talent de passeur s’avère sa plus grande qualité) Kotkaniemi était en train de perdre confiance et son rendement forçait Claude Julien à limiter davantage son temps d’utilisation.

Ryan Poehling (21 ans), le choix de premier tour du CH en 2017, fait aussi face à la dure réalité du hockey professionnel. Il ne compte qu’un but en 25 matchs dans la LNH et Julien ne peut lui donner que de 8 à 12 minutes au sein d’un quatrième trio. Poehling, si la logique est respectée, devrait à son tour être cédé au Rocket de Laval très bientôt.

Bref, parmi les cinq jeunes de la formation, il n’y a que Nick Suzuki (20 ans) qui soit en mesure d’assumer des responsabilités importantes et qui offre un rendement constant malgré la féroce adversité qu’il rencontre à chaque match. Son cas est exceptionnel.

***

Peu familiers avec les étapes et mécanismes de développement des athlètes d’élite, bon nombre d’amateurs tombent à bras raccourcis sur l’entraîneur et la direction du CH, qu’ils accusent de détruire la confiance des jeunes en limitant leur temps d’utilisation dans la LNH. Comme si, par magie, Kotkaniemi allait se mettre à remplir les filets en étant confronté à de meilleurs trios ou en étant utilisé dans les moments critiques des matchs!

S’il y a un reproche à formuler à la direction du CH, c’est justement le contraire! L’organisation avait des postes à combler au sein de sa formation, et on a décidé de prendre le raccourci en les confiant à des jeunes qui n’avaient aucune expérience du hockey professionnel.

Comme le mentionnait le dirigeant d’équipe cité plus haut, la réalité heurte maintenant le CH en pleine face. Habituellement, les jeunes font leurs classes et assument de grandes responsabilités dans la Ligue américaine pour ensuite venir insuffler une dose d’énergie à l’équipe de la LNH. Là, c’est le contraire qui se produit.

Comme on ne peut réécrire l’histoire, respectons au moins le fait que la direction du CH ne se cache pas la tête dans le sable et tente de corriger la trajectoire en plaçant ses jeunes dans un contexte qui sera plus favorable à leur épanouissement.

Dans cette chronique publiée il y a deux semaines, j’expliquais pourquoi la meilleure option (et de loin) s’offrant à la direction de l’équipe consistait à renvoyer tous les jeunes du CH dans la Ligue américaine.

Il s’agit d’une occasion unique de commencer à établir une culture gagnante à Laval et de préparer une cohorte de jeunes qui débarqueront un jour à Montréal en ayant vécu des expériences positives, notamment en séries éliminatoires.

***

Entre 2008 et 2016, le département de recrutement amateur du CH a vécu une véritable traversée du désert et très peu de choix de repêchage ont réussi à devenir des joueurs réguliers de la LNH. C’est peut-être pour cette raison que la gestion des jeunes talents de l’organisation suscite autant de controverses et de réactions disparates.

Collectivement, peut-être avons-nous publié à quel point la trajectoire de développement d’un hockeyeur de pointe n’est pas linéaire.

Prenons le cas de Max Pacioretty, par exemple.

Il y a dix ans, alors qu’il en était à sa troisième saison professionnelle, Max Pacioretty (alors âgé de 21 ans) avait fait scandale en déclarant qu’il préférait jouer au sein du premier trio à Hamilton (le club-école du Canadien était alors situé dans cette ville) plutôt que de jouer au sein des troisième ou quatrième trios à Montréal. Il estimait que c’était préférable pour son développement.

À 19 et 20 ans, Pacioretty avait l’air perdu sur les patinoires de la LNH. Il semblait jouer dans un tunnel et il se faisait constamment frapper très solidement par des adversaires qu’il ne voyait pas se diriger vers lui. En 91 matchs disputés au cours des saisons 2008-2009 et 2009-2010, il n’avait récolté que 6 buts et 19 passes. Et il ne produisait guère plus dans la LAH.

En 2010-2011, quand il a finalement commencé à dominer dans la Ligue américaine et qu’il a compris à quel point cette étape lui était nécessaire, Pacioretty est devenu un autre joueur.

Rappelé à Montréal après un départ époustouflant chez les Bulldogs (17 buts et 32 points à ses 27 premiers matchs), Pacioretty avait enchaîné avec 14 buts en 37 rencontres avec le CH. Et dès la saison suivante, il avait franchi la marque des 30 buts et entamé une période de six ans durant laquelle il s’est avéré le quatrième meilleur buteur de la LNH.

Même si Guy Carbonneau ou Jacques Martin l’avaient fait jouer 20 minutes par match avec le Canadien à l’âge de 19 ou 20 ans, Pacioretty ne serait jamais devenu un joueur d’élite s’il n’avait pas appris à dominer dans la Ligue américaine.

Réjouissons-nous donc pour Jesperi Kotkaniemi.