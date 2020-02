Destination Olympiques : Kingsbury améliore sa légende, Huitema débute la sienne

Mikaël Kingsbury, intouchable au Canada

Pour la deuxième fois en deux semaines, le « roi des bosses » a triomphé en sol canadien.

Kingsbury a remporté samedi la Coupe du monde de ski acrobatique de Calgary et a obtenu du même coup la 60e victoire de sa carrière sur le circuit. Il totalise 86 podiums en 104 départs depuis ses débuts en 2010.

« Les victoires sont toutes différentes, toutes spéciales, mais la 60e, c’est tout un accomplissement », a-t-il déclaré.

L'athlète de Deux-Montagnes a signé une neuvième victoire au Parc national olympique du Canada au cours de la dernière décennie.

Du côté des femmes, la Québécoise Justine Dufour-Lapointe a fait oublier sa décevante 5e position au Mont-Tremblant avec une 3e place dans l’Ouest canadien. La compétition a été dominée par la Française Perrine Laffont, qui est invaincue cette saison.

Laurie Blouin, abonnée aux médailles d’argent

La planchiste de Stoneham connaît un excellent début de saison. Plus tôt ce mois, Blouin a remporté l’argent aux X Games à l’épreuve de slopestyle. Cette fois-ci, elle a récidivé à la Coupe du monde de Mammoth Mountain avec une autre récompense argentée en slopestyle.

Blouin a réussi un pointage de 76,16 points lors de sa deuxième descente en finale. La vice-championne olympique a concédé la victoire à l'Américaine Jamie Anderson, qui a inscrit 83,40 points dès sa première tentative.

Chez les hommes, le Canadien Francis Jobin est passé à moins de deux points d’une place sur le podium. Le planchiste de 21 ans a fini en 4e position avec 78,30.

La skieuse acrobatique canadienne Cassie Sharpe a quant à elle gagné l'épreuve de demi-lune aussi à Mammoth Mountain. Sa coéquipière Rachael Karker a pris le 3e rang alors que chez les hommes Noah Bowman a décroché l'argent.

Justin Kripps et son équipage dans le top 3 mondial

Justin Kripps a guidé l'équipe canadienne vers une victoire dans l'épreuve de bobsleigh à quatre dimanche, à la Coupe du monde de Saint-Moritz, en Suisse.

Cette médaille d’or permet au Canadien de terminer 3e au classement de la Coupe du monde avec une récolte de 1603 points.

Kripps et ses coéquipiers Cam Stones, Ryan Sommer et Ben Coakwell ont enregistré un temps de 2 min 11 s 12/100, soit 13 centièmes de seconde plus rapide qu'Oskars Kibermanis et son bob letton (2:11,25).

En skeleton, la Canadienne Mirela Rahneva a terminé au pied du podium à la Coupe du monde de Saint-Moritz. C'est la quatrième fois cette saison que Rahneva prend le 4e échelon. Elle est montée une fois sur le podium, sur la deuxième marche, à Winterberg.

Deux autres victoires pour les représentants de l’unifolié en ski cross

Les skieurs de l’unifolié ont poursuivi leur domination sur le circuit de la Coupe du monde, samedi, à Megève, en France.

Kevin Drury a consolidé son avance en tête du classement général (688 points) avec une victoire convaincante sur le parcours des Alpes.

La Britanno-Colombienne Marielle Thompson a également triomphé, devant les Suédoises Sandra Naeslund et Alexandra Edebo. La championne des Jeux de Sotchi est 3e au classement avec 659 points.

L’histoire se répète pour les Canadiennes en rugby à 7

Les arrêts des Séries mondiales se suivent et se ressemblent pour l’équipe canadienne de rugby à 7. Pour une deuxième semaine d’affilée, les Canadiennes se sont inclinées en finale contre les Néo-Zélandaises.

Le Canada a accordé quatre essais coup sur coup et n'a jamais été dans le match, dimanche, à Sydney, en Australie.

Kayla Moleschi (à gauche) tente de s'échapper de la couverture de la joueuse néo-zélandaise. Photo : Getty Images / Bradley Kanaris

Malgré la cuisante défaite, la formation canadienne a mis la main sur une quatrième médaille en autant de compétitions dans le circuit des Séries mondiales. Elle avait obtenu l’argent à Dubaï, le bronze au Cap et l’argent à Hamilton.

Les prochaines Séries mondiales auront lieu à Hong Kong du 3 au 5 avril.

Nouveau record canadien au demi-marathon

Andrea Seccafien est la nouvelle détentrice du record canadien au demi-marathon.

L’Ontarienne a signé un chrono de 1:09,38 dimanche, trois secondes plus rapide que la marque établie par Natasha Wodak en janvier dernier.

À 29 ans, Seccafien représentera le Canada à Tokyo au 5000 mètres.

Andrea Seccafien a brisé le record canadien au demi-marathon. Photo : Getty Images / Christian Petersen

Le Canada en demi-finales en soccer féminin

Les qualifications olympiques au Texas sont en quelque sorte le tournoi de la dernière chance pour les équipes féminines de la CONCACAF. Huit sélections participent au tournoi, dont les Américaines, établies comme grandes favorites du groupe A en raison de leur 1er rang mondial. Seulement les deux finalistes seront à Tokyo.

Jordyn Huitema dans le maillot de l'équipe canadienne Photo : Reuters / USA Today Sports

Les représentantes de l'unifolié, guidées par Sinclair, qui est devenue mercredi la meilleure marqueuse de l'histoire du soccer international, et la jeune étoile Jordyn Huitema auteure de cinq buts samedi, devront obligatoirement participer à la finale de la compétition afin de dégoter leur billet olympique qui leur donnera accès aux Jeux d'été de Tokyo.

Avec une victoire facile de 9-0 contre la Jamaïque, le Canada s'est qualifié pour les demi-finales et jouera mardi contre le Mexique avec à l'enjeu la tête de son groupe.