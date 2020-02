Justin Kripps remporte l'or à Saint-Moritz et termine 3e au classement général

Cette médaille d’or permet au Canadien de terminer 3e au classement de la Coupe du monde avec une récolte de 1603 points.

Kripps et ses coéquipiers Cam Stones, Ryan Sommer et Ben Coakwell ont enregistré un temps de 2 min 11 s 12/100, soit 13 centièmes de seconde plus rapide qu'Oskars Kibermanis et son bob letton (2:11,25).

L'Allemand Johannes Lochner a remporté le bronze en 2:11,46.

Il s'agissait de la huitième médaille en Coupe du monde à quatre de la carrière de Kripps.

La 6e place de Francesco Friedrich à Saint-Moritz a suffi pour s'accrocher à la 1re place au classement général de la saison et remporter le globe de cristal. L'Allemand a amassé 1686 points au cours de la saison 2019-2020, soit 37 points de plus que son coéquipier Lochner (1649).