Ce que Montréal a fait de Jeff Petry

Et l’on ne parle pas de son impressionnante prestation de quatre passes contre les Panthers de la Floride samedi, quoiqu’il soit devenu le troisième défenseur du 21e siècle chez le CH à y parvenir après Andrei Markov et Sheldon Souray.

C’est que la date limite des transactions approche et le nom de l’arrière d’Ann Arbor au Michigan circule. Beaucoup.

Si jamais Marc Bergevin écoutait les offres pour son numéro 26, Petry deviendrait de facto le meilleur défenseur disponible, mais a-t-il plus de valeur dans la formation tricolore ou envoyé sous d’autres cieux en retour de bons choix au repêchage ou d’espoirs d’une certaine qualité?

Honnêtement, les grands droitiers de la trempe de l’Américain de 32 ans représentent une denrée rare dans la ligue.

Petry est prolifique en attaque, plutôt efficace en défense, étonnamment robuste - il pointe au 1er rang pour les mises en échec du Canadien avec 137 – particulièrement précis en relance et s’est taillé une place parmi les meneurs de sa bande.

Le défenseur Jeff Petry (à droite) du Canadien a inscrit l'une de ses quatre passes contre les Panthers sur un but d'Arturri Lekhonen (à gauche) Photo : Reuters / USA Today Sports

« Toutes les équipes ont un noyau. Il en fait partie. Ça en dit beaucoup sur lui. Pas juste pour les entraîneurs, même ses coéquipiers l’incluent dans ce noyau sur lequel les entraîneurs s’appuient parfois, il fait partie de ça. Il a une lettre sur son chandail quand il y a des blessés et tout. On le considère comme un meneur », a indiqué Claude Julien après la victoire de son équipe.

On ne se débarrasse pas d’un atout semblable sans arrière-pensées. Si le poste de Marc Bergevin n’est pas en jeu cette saison, il y a fort à parier que ce soit le cas l’an prochain. Une participation aux séries éliminatoires pourrait devenir la condition sine qua non à sa survie et comment penser qu’elle soit possible sans la présence de Petry dans la formation.

Victor Mete évolue maintenant comme troisième arrière à droite pendant que Cale Fleury est retourné peaufiner son apprentissage à Laval. Josh Brook peine à sa première campagne chez les professionnels, tandis que Noah Juulsen ne jouera peut-être plus jamais au hockey.

Épanouï à Montréal

« Depuis que je suis arrivé ici, ç’a été spécial pour moi. Jouer en séries pour la première fois ici a été incroyable et je crois, honnêtement, qu’il n’y a pas de meilleure place pour gagner. On a beaucoup de travail devant nous cette année. Mais je crois encore que ce groupe peut le faire », a affirmé Petry.

L’Américain est heureux à Montréal, c’est évident. Il s’attarde régulièrement au Centre Bell après le travail pendant que ses fils courent dans tous les sens, se cachent derrière les rideaux ou font irruption dans la salle de rédaction des journalistes.

Généralement de bonne humeur, le défenseur aime prendre le temps de discuter dans le vestiaire et le fait autant après les bons que les mauvais matchs.

Après des années à essuyer les critiques à Edmonton, sa carrière a véritablement décollé au Québec.

Jeff Petry Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Petry a préféré accepter l’offre de Bergevin le 2 juin 2015 plutôt que de tester le marché des joueurs autonomes et fait depuis passer son directeur général pour un homme brillant.

Selon le site CapFriendly, cinq hommes ont paraphé des ententes très similaires à celles du défenseur du CH. Le salaire annuel, le pourcentage d’impact sous le plafond salarial, l’âge du joueur et la durée du contrat sont quelques-uns des critères retenus pour la comparaison.

Disons qu’Andrew MacDonald, Andrej Sekera, Marc Staal, Johnny Boychuk et Nate Schmidt ne soutiennent pas longtemps la comparaison.

Depuis le début de la saison 2017-2018, Petry totalise 121 points, 18e total chez les arrières pendant cette période, devant P.K. Subban, Oliver Ekman-Larsson, Zack Werenski et Shayne Gostisbehere par exemple.

Cette saison, il partage la tête des défenseurs les plus productifs du CH (33 points) avec son capitaine qui arrive tout juste du match des étoiles d’ailleurs.

C’est une fois arrivé dans la trentaine que le fils de Dan Petry a explosé offensivement, à un âge où bien des joueurs entament leur régression.

« En l’absence de Weber, il a eu le temps de glace que normalement un gars comme Weber avait. Il a eu toutes les responsabilités qu’on donnait à Weber, a répondu Julien lorsque questionné sur l’évolution du joueur. »

« C’était une grosse soirée pour lui. Quatre passes, mais défensivement, il était bon. Et c’est une partie de son jeu qu’il veut améliorer. Le moins de gaffes possible, le moins de buts contre. Ces choses-là sont devenues importantes pour lui », a-t-il enchaîné.

« Je pense que c’est juste une question de confiance. Pour moi, tout a été plus long à comprendre. Quand je suis arrivé dans la ligue, il fallait que je focalise sur l’aspect défensif du jeu, parce que c’est complètement différent d’où j’étais à l’université. J’ai développé ça. Depuis que je suis arrivé à Montréal, mon jeu offensif, peu importe les raisons, a crû. J’ai été capable de sauter dans le jeu. Je pense que c’est plus facile quand tu as des attaquants responsables, tu sais qu’ils seront là si ta tentative avorte », a expliqué Petry.

Avec un salaire de 5,5 millions de dollars jusqu’à la fin de la prochaine saison, le défenseur est carrément devenu une aubaine.

Difficile de voir comment le Tricolore peut lui tourner le dos et espérer remplir ses objectifs.

En rafale

Il s’agissait du premier match de quatre points dans la LNH de Jeff Petry, qui y est parvenu à son 662e match.

Le trio piloté par Nick Suzuki et complété par Ilya Kovalchuk et Joel Armia impressionne tout le monde, dont son créateur.

Julien a vanté la qualité de ses hommes qu’il n’a pas hésité à envoyer face au trio d’Aleksander Barkov par moments, conscient qu’ils étaient en mesure de le freiner.

« Ces trois joueurs sont plutôt intelligents. Les trois. Armia est fort sur la rondelle, intelligence du jeu, trouve des joueurs. Kovy est de la même façon. Il est là depuis longtemps et joue avec énergie et le jeune Nick Suzuki absorbe tout ça. Il est intelligent. Quand il est entouré du même genre de gars, il paraît encore mieux. Une belle chimie, on a vu ça cette semaine dans les entraînements. On espère que ça va continuer », a lancé l’entraîneur-chef.

Suzuki et ses comparses ont fourni un but et, surtout, ont contrôlé le jeu avec aplomb. Après deux périodes, ils obtenaient 75% des tentatives de tir lorsqu’ils étaient sur la glace et 6 chances de marquer contre aucune, des chiffres qui ont chuté un peu en troisième période puisque le Canadien se défendait essentiellement, mais qui ne mentent pas.

Jesperi Kotkaniemi et Fleury sont à Laval; Ryan Poehling a été laissé de côté pour la première fois de sa jeune carrière; Suzuki donne l’impression de jouer dans cette ligue depuis dix ans.