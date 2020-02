Une 60e victoire pour Mikaël Kingsbury, Justine Dufour-Lapointe 3e à Calgary

Le Québécois a ainsi atteint le plateau des 60 victoires en Coupe du monde, en plus de cumuler 86 podiums en 104 départs en carrière sur le circuit.

De plus, il s'agissait d'une troisième victoire en quatre épreuves individuelles jusqu'ici cette saison, et d'une deuxième en deux semaines après avoir triomphé à Mont-Tremblant le week-end dernier.

Kinsgbury a aussi enregistré une troisième victoire d'affilée en Alberta et une neuvième au total sur cette piste.

« Les victoires sont toutes différentes, toutes spéciales, mais la 60e, c’est tout un accomplissement, a-t-il déclaré. Je suis vraiment content de la manière que j’ai skié. J’ai eu beaucoup de plaisir avec mes entraîneurs, on a changé de stratégie, on a changé de ligne, et ç'a payé. C’était plaisant en haut du parcours avec les entraîneurs, puis ça m’a relaxé. Ça fait en sorte que j’ai pu laisser parler mon ski. »

Avec 89,09 points en super finale, il aisément devancé le Suédois Walter Wallberg (85,10 points) et le Kazakh Dmitriy Reikherd (84,19 points). Le Japonais Ikuma Horishima, qui avait chauffé Kingsbury le week-end dernier, a pris le 5e rang.

« Un score de 89 ici à Calgary, c’est incroyable, a poursuivi Kingsbury. Encore une victoire à Calgary, je ne sais pas combien ça m’en fait? Neuf? J’adore venir ici, j’aime la piste. Je suis content de mener la Coupe du monde et de gagner des points sur Ikuma. »

Laurent Dumas a terminé au 10e échelon.

Cinquième à Mont-Tremblant la semaine dernière, Justine Dufour-Lapointe (79,94) s'est hissée sur le podium avec une 3e place de l'épreuve remportée par la Française Perrine Laffont (81,22), qui domine le circuit cette saison. La Kazakhe Yuliya Galysheva (80,69) a pris le 2e rang.

Les Canadiennes Maia Schwinghammer et Chloé Dufour-Lapointe ont conclu aux 13e et 16e rangs.