Quinn Hughes donne la victoire aux Canucks en prolongation

Quinn Hughes a marqué deux buts, dont celui de la victoire dès la 42e seconde de la prolongation, et les Canucks de Vancouver ont défait les Islanders de New York 4-3, samedi après-midi.

En surtemps, Hughes a décoché un tir des poignets qui a trompé la vigilance de Thomas Greiss pour inscrire son huitième but de la campagne. Il s'agissait d'un premier match de plus d'un but en carrière pour le défenseur de 20 ans.

J.T. Miller et Tim Schaller ont aussi enfilé l'aiguille pour les Canucks, qui ont gagné un cinquième match de suite pour porter leur fiche à 14-3-0 depuis le 19 décembre.

Michael Dal Colle, Jordan Eberle et Brock Nelson ont répliqué pour les Islanders, qui ont perdu un troisième match de suite à domicile.

Jacob Markstrom a effectué 34 arrêts pour les Canucks. À son troisième départ consécutif, Greiss a conclu l'affrontement avec 20 arrêts.