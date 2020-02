Christine de Bruin et Justin Kripps 5es à Saint-Moritz

Associated Press

Associated Press

Les Canadiens Christine De Bruin et Justin Kripps ont tous deux terminé au 5e rang de leur épreuve, samedi, à la Coupe du monde de bobsleigh de Saint-Moritz, en Suisse.

De Bruin et sa freineuse Kristen Bujnowski ont enregistré un temps de 2 min 17 s 72/100, à 54 s de la gagnante, Kaillie Humphries.

Humphries a remporté sa quatrième victoire en sept Coupes du monde de bobsleigh cette saison avec son temps de 2:17,18.

Elle a devancé les Allemandes Mariama Jamanka (2:17,34), championne olympique en titre, et Stephanie Schneider (2:17,35).

Humphries, une bobeuse canadienne qui représente maintenant les États-Unis, s'est ainsi approchée de ce qui aurait été son cinquième titre. Cependant, il est pour ainsi dire acquis qu'elle ne l'obtiendra pas.

Humphries et sa fédération ont choisi de faire l'impasse sur la Coupe du monde de Sigulda, en Lettonie, afin de peaufiner leur préparation pour les Championnats du monde, qui auront lieu plus tard ce mois-ci à Altenberg, en Allemagne.

Elle y convoitera alors un troisième titre de championne du monde, après ceux de 2012 et 2013. Elle rejoindrait ainsi l'Allemande Susi Erdmann pour le plus grand nombre dans l'histoire du bobsleigh féminin.

Dans l’épreuve masculine de bob à deux, Justin Kripps et son coéquipier Cameron Stones ont terminé 5es en 2:14,81. Ils demeurent au 2e rang du classement.

L'Allemand Johannes Lochner s’est imposé en 2:14,19 devant son compatriote Francesco Friedrich (2:14,40), meneur au classement général, et le Letton Oskars Kibermanis (2:14,47).

Walker et Snith 7es à Oberhof

À la Coupe du monde de luge, les Canadiens Tristan Walker et Justin Snith ont pris le 7e rang à Oberhof, en Allemagne.

Le duo albertain a réalisé un temps de 1:24,083, à 0,388 s des gagnants, les Allemands Tobias Wendl et Tobias Arlt (1:23,695), qui ont remporté leur deuxième victoire de la saison.

Les vainqueurs se sont approchés de leurs compatriotes Toni Eggert et Sascha Benecken au classement général. Ces derniers ont terminé en 6e position, mais ils sont encore les meneurs.

Les frères lettons Andris et Juris Sics (1:23,812) et les Allemands Robin Johannes Geueke et David Gamm (1:23,866) ont complété le podium.

En solo, le Canadien Reid Watts s’est contenté du 23e rang en 1:29,013.

L’Allemand Johannes Ludwig (1:28,267) a gagné sa deuxième épreuve de la saison, devant le Russe Semen Pavlichenko (1:28,431) et le Letton Inars Kivlenieks (1:28,437).