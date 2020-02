Dressen triomphe à Garmisch et met un terme à une disette de 28 ans

Thomas Dressen a remporté la descente masculine à la Coupe du monde de ski alpin de Garmisch-Partenkirchen samedi, devenant ainsi le premier skieur allemand à remporter cette légendaire course en 28 ans.

Dressen a été particulièrement incisif dans la partie inférieure du parcours Kandahar. Plusieurs skieurs ont été plus rapides que lui dans la partie du haut, mais aucun n'a aussi bien maîtrisé la dernière portion vers le fil d'arrivée.

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a terminé 2e à 16 centièmes de seconde de Dressen, tandis que Johan Clarey finissait 3e. Le Français, qui fut le plus rapide de la descente d'entraînement vendredi, a accusé 17 centièmes de seconde de retard.

Le meneur au classement de la discipline, Beat Feuz, qui avait enregistré 17 podiums lors des 19 dernières descentes, a abouti au 6e échelon.

Cameron Alexander, de North Vancouver, a été le meilleur skieur canadien en vertu de sa 27e place, à 1,43 seconde. Ses compatriotes Benjamin Thomsen, Jeffrey Read, James Crawford et Brodie Seger ont respectivement fini 32e, 36e, 37e et 43e.

Le Suisse a néanmoins creusé l'écart en tête du classement de la descente puisque plusieurs têtes d'affiche étaient absentes, dont l'Italien Dominik Paris — sa saison est terminée à cause d'une blessure à un genou — et Matthias Mayer, qui est ennuyé par un virus.

Il s'agissait de la deuxième victoire de Dressen cette saison et de la quatrième de sa carrière, deux ans après son triomphe à Kitzbühel. Il s'agissait alors de la première victoire d'un skieur allemand en descente sur le circuit de la Coupe du monde en 13 ans.

La course s'est déroulée sous un ciel dégagé, sur une piste écourtée puisque le départ de la descente d'entraînement de vendredi avait été abaissé.Un slalom géant est prévu dimanche au même endroit.

La descente féminine annulée en Russie

La descente féminine a été annulée à la Coupe du monde de ski alpin de Rosa Khutor, samedi, puisque la piste a été affectée par les nombreux jours d'enneigement.

« En raison des conditions climatiques », les organisateurs ont choisi d'annuler la descente d'entraînement ainsi que la course, a indiqué la Fédération internationale de ski (FIS).

La météo avait déjà provoqué l'annulation des trois descentes d'entraînement plus tôt cette semaine, forçant les organisateurs à déplacer la descente exploratoire seulement deux heures et demie avant la course prévue samedi.

On ignore pour l'instant si la FIS ira de l'avant avec la présentation du super-G, dimanche.