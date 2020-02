Ski cross : un autre doublé canadien sur le circuit de la Coupe du monde

Kevin Drury a consolidé son avance en tête du classement général (688 points) avec une victoire convaincante sur le parcours des Alpes. Le Torontois a coiffé le favori de la foule, le Français Bastien Midol, au fil d’arrivée pour obtenir sa quatrième médaille d'or de la saison. L’Allemand Tim Hronek a pris la 3e place.

« C’était incroyable! C’était une vraie bataille sur le parcours en plus du vent et de la neige, a expliqué Drury. J’ai juste essayé de rester aussi calme et posé que possible en haut parce que je savais que j’avais la vitesse pour le bas. »

Les Canadiens Brady Leman et Chris Del Bosco ont vu leur parcours s’arrêter en quarts de finale.

« Je suis très déçu de mon résultat, mais je ne pouvais rien faire de plus dans cette situation. Je vais profiter d’une courte pause avant la Coupe du monde en Russie et essayer de bâtir sur le positif. En espérant terminer la saison sur une bonne note! », a déclaré Del Bosco.

Leman avait décroché l’argent lors de la Coupe du monde d’idre Fjall, la semaine dernière, en Suède. Le skieur de Calgary est installé au 4e rang du classement avec 378 points.

Marielle Thompson en or

Marielle Thompson et Brittany Phelan, qui se livrent une féroce lutte cette saison sur le circuit, ont connu des journées diamétralement opposées.

Thompson a remporté l’épreuve devant les Suédoises Sandra Naeslund et Alexandra Edebo. La championne des Jeux de Sotchi est 3e au classement général avec 659 points.

« Je suis super contente de ma victoire aujourd’hui, a lancé Thompson. J’ai l’impression d’avoir skié du mieux que je pouvais et d’avoir vraiment donné le meilleur de moi-même en finale. C’est vraiment génial de me retrouver sur la plus haute marche du podium devant mes amis! »

De son côté, Phelan a chuté lors des quarts de finale et s’est blessée au genou. La Québécoise n’avait pas été écartée du top1 0 en Coupe du monde depuis 2018, lorsqu’elle s’était classée 17e en Italie. Elle passera une imagerie par résonance magnétique afin de déterminer la gravité de sa blessure, elle qui a conclu la journée au 13e rang.

Il s’agit d’une deuxième blessure en sol français cette saison pour Phelan. En décembre dernier, l’athlète de Mont-Tremblant s’était fracturé la main gauche à la Coupe du monde de Val Thorens, sans toutefois avoir à arrêter la compétition.

L’équipe canadienne prendra maintenant une pause en raison de l’annulation des épreuves à Feldberg, en Allemagne. Le prochain arrêt sera Sunny Valley, en Russie, à la mi-février.