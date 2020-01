Katie Sowers, première entraîneuse au Super Bowl

Elle a discuté avec des journalistes de partout dans le monde au sujet de la page d’histoire qu’elle écrira en devenant, dimanche, la première femme et la première homosexuelle à occuper un poste d’entraîneuse au Super Bowl.

« J’attends que quelqu’un me dise que c’est une blague et que, ‘’surprise, tu n'y iras pas vraiment, tu n’es pas vraiment entraîneuse au football’’. C’est le genre d’événement pendant lequel tu regardes autour de toi pour profiter de chaque jour. »

Devenir la première femme dans un poste d’entraîneuse au Super Bowl a beau être surréaliste, Sowers espère tracer la voie pour plusieurs autres femmes.

Au risque de me répéter, je veux continuer de dire que même si je suis la première, le plus important c’est que je ne sois pas la dernière et que nous devenions plus nombreuses.

Katie Sowers, entraîneuse-adjoint des 49ers de San Francisco