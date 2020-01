Pour l’instant, Ignacio Piatti est là, dit Thierry Henry

Certains médias argentins ont rapporté cette semaine que Piatti s'apprêtait à se joindre à Banfield, d'autres à San Lorenzo, avec une assurance ferme que l'entente était conclue.

L'entraîneur de l'Impact, Thierry Henry, a calmé le jeu vendredi matin sans toutefois fermer la porte à double tour à un départ du milieu argentin, dont le contrat vient à échéance à la fin de la saison.

« Il était là ce matin, il a joué également contre D.C. [United] aussi. Pour l’instant, il est là. Pour l’instant oui. Vous savez très bien ce que je ressens pour Nacho, et vous aussi. Mais plus je ne peux pas vous dire. Moi, je dois me concentrer sur pas mal de choses et mettre les choses en place », a dit Thierry Henry.

Questionné à savoir s'il avait un plan B dans l'éventualité où Piatti ne serait plus avec le club lors du premier match de la Ligue des champions contre le club costaricain de Saprissa le 19 février, Henry a simplement déclaré qu'en tant qu'entraîneur « je m’adapte avec ce que j’ai ».

Le meilleur buteur de l'Impact depuis son entrée dans la MLS avait créé une commotion en quittant le bilan de fin de saison de l'équipe à l'automne dernier sans s'adresser aux médias. Le onze montréalais venait de lever la clause inscrite à son contrat qui prolongeait son association avec le Bleu-blanc-noir pour la saison 2020.

Au premier match amical du camp, c'est d'ailleurs Samuel Piette qui avait le brassard de capitaine, une tâche qu'occupait systématiquement Piatti l'an dernier quand il n'était pas blessé.

Pour le Québécois, qui a également porté le brassard pour la première fois de sa carrière avec l'équipe canadienne en janvier, c'était un honneur de commencer ainsi la saison, même s'il ne sait pas encore s'il recevra ce titre de manière permanente.

« C’est l’entraîneur qui a donné la formation contre D.C. et c’est lui qui m’a nommé capitaine, a dit Piette. Je n’ai pas eu de discussion avec lui si c’était pour un match ou pour la saison. Pour l’instant, je le prends, c’est un honneur. Si je le perds, ce n’est pas tant pis pour moi. C’est une fierté pour moi. On verra au cours des semaines à venir. »

Une tactique à déployer

Nouvel entraîneur signifie nouveau système de jeu pour le onze montréalais.

L'on promet une équipe plus axée sur la possession du ballon et qui souhaite aller davantage vers l'avant, mais quiconque suit l'Impact depuis un moment sait que ce discours n'est pas entièrement nouveau dans le giron montréalais avant que la réalité de la MLS ne frappe le club.

« C’est un nouveau système, une nouvelle chose que veut amener Thierry Henry. Cette année, on veut plus se projeter vers l’avant et non être plutôt bas et avoir des situations de contre pour marquer », a indiqué le latéral Zachary Brault-Guillard, qui est arrivé au camp dans un deuxième temps, une fois que son transfert de Lyon a été complété.

« Je ne dis pas qu’on est une équipe qui va marquer 1000 buts comme lui a fait, mais on a travaillé beaucoup sur la possession de la balle, a assuré Samuel Piette. On nous a souvent donné l’étiquette d’une équipe de contre-attaque, alors je pense qu’on doit améliorer cette facette de notre jeu : la possession. On veut être une équipe intense de la 1re à la 90e minute. »

« Maintenant, on est bien loin encore de tout ça. On travaille en amont, ce n’est que le début. Ça ne fait que 10 jours qu’on essaie de mettre quelque chose en place », a tempéré Thierry Henry, qui insiste que la structure qu'il souhaite mettre en place lui trotte en tête depuis un moment.

L'Impact s'entraînera encore samedi à Montréal après le dévoilement de sa saison vendredi soir, mais retournera bien vite en Floride pour peaufiner sa préparation, dès lundi.