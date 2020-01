Le basketball en fauteuil pourrait être exclu des Jeux paralympiques de 2020

Associated Press

Associated Press

Le Comité international paralympique (IPC) et la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant (IWBF) ne s'entendent pas. Le nœud du problème semble être la façon dont les joueurs sont évalués en vue de leur classification.

Le sport est ouvert à un large éventail d'athlètes handicapés avec des règles obligeant les équipes à inclure des personnes ayant des handicaps de nature différente.

L'IPC veut réévaluer la classification de certains joueurs qui souhaitent participer aux Jeux de Tokyo, et bloquer tous ceux qu'il considère non admissibles.

« Nous sommes conscients que le basketball en fauteuil roulant est un des sports les plus populaires des Jeux paralympiques, mais l'IWBF doit respecter les règles, a expliqué le président de l'IPC Andrew Parsons.

« La classification des athlètes fait partie intégrante du sport paralympique et tout sport qui ne respecte pas le code de classification des athlètes de l'IPC peut mettre en péril l'intégrité de la compétition, et ça nous inquiète au plus haut point », a-t-il tenu à dire.

L'IWBF dit vouloir s'entendre avec l'IPC avant les Jeux de Tokyo, et tente de calmer le jeu.

« Il est important de souligner que l'admissibilité de nos athlètes ne fait aucune doute, mais nous utilisons un vocabulaire différent dans notre classification », a expliqué Regina Costa, présidente du comité de classification des athlètes à l'IWBF.

Selon l'IPC, l'IWBF accepte des athlètes qui ne pourraient pas être admissibles dans d'autres sports paralympiques.

« De 50 à 75 athlètes, tous pays confondus, devront probablement être reclassés », a indiqué le porte-parole de l'IPC Craig Spence à l'agence Associated Press.

Plus de détails à venir.