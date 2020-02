Kate O'Brien continue de briller aux Championnats du monde de paracyclisme

La Canadienne Kate O'Brian a gagné l'or et abattu un record pour une deuxième journée d'affilée aux mondiaux de paracyclisme de l'UCI à Milton, en Ontario.

Championne du monde jeudi à l'Omnium I - 500 m contre-la-montre dans la catégorie C4, O'Brien a de nouveau brillé vendredi à l'Omnium II - 200 m contre-la-montre en signant un temps de 11 s 519/1000, qui lui confère la marque mondiale.

Sa vitesse de 62,505 km/h est de loin supérieure à ses rivales, dont sa compatriote Marie-Claude Molnar (13,691 s), détentrice du 7e échelon.

L'Australienne Emily Petricola (12,362 s) et la Chinoise Ruan Jianping (12,490 s) ont terminé 2e et 3e de la course avec des retards considérables sur O'Brien.

Le Canadien Tristen Chernove a de son côté remporté l'argent à deux reprises, d'abord à l'Omnium II - 1 km contre-la-montre dans la catégorie C2, avec un chrono de 1:12,231.

Le triple médaillé paralympique a été devancé de 0,858 s par le Français Alexandre Leaute. L'Australien Gordon Allan (1:12,789) a fini 3e.

Puis, à l'Omnium III - 200 m contre-la-montre dans la catégorie C2, il a renoué avec la deuxième marche du podium après avoir inscrit un temps de 12,141 s.

Le Canadien Ross Wilson a quant à lui conclu au 3e rang dans la catégorie C1.