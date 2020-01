Le Kenya sera redoutable aux JO avec Eliud Kipchoge et Brigid Kosgei

Eliud Kipchoge et Brigid Kosgei seront les têtes d,affiche de l'équipe kényane au marathon des Jeux olympiques de 2020.

Eliud Kipchoge mènera la délégation kényane lors du marathon des Jeux olympiques en août à Sapporo.

Kipchoge est entré dans l'histoire, non seulement du marathon mais du sport, en passant sous la barre jusqu'alors réputée infranchissable des 2 h sur les 42,195 km le 12 octobre 2019 à Vienne, lors d'une course non officielle qu'il a disputée seul... avec une armée de lièvres.

Kipchoge détient le record du monde officiel du marathon en 2 h 01:39 à Berlin en 2018.

Le champion kényan a remporté douze des treize marathons qu'il a disputés dans sa carrière (depuis 2013).

Il affrontera en avril au marathon de Londres l'Éthiopien Kenenisa Bekele, passé tout près de lui ravir son record en septembre 2019, avec un chrono de 2 h 01:41 à Berlin.

Côté féminin, la délégation du Kenya sera emmenée par la nouvelle détentrice du record du monde Brigid Kosgei (2h14:04) et par la championne du monde en titre de la spécialité Ruth Chepngetich.

La Kényane Brigid Kosgei s'impose au marathon de Chicago et retranche 81 secondes au record mondial. Photo : afp via getty images / KAMIL KRZACZYNSKI

Fait aussi partie de la délégation Vivian Cheruiyot, quatre fois championne du monde (deux fois sur 5 000 mètres et deux fois sur 10 000 mètres) et championne olympique sur 5 000 mètres.

Elle disputera au Japon, à 36 ans, son premier marathon olympique... à ses cinquièmes jeux.

Les Kényanes tenteront de faire oublier le souvenir de la championne olympique en titre du marathon, Jemima Sumgong.

Jemina Jelagat Sumgong Photo : Getty Images / Buda Mendes

Elle était devenue aux Jeux de 2016 la première de son pays sacrée championne olympique du marathon, avant d'être contrôlée positive à l'EPO près d'un an après et suspendue pour quatre ans.

Les marathons des Jeux olympiques auront lieu le 8 août (femmes) et le 10 (hommes) à Sapporo, après avoir été décentralisés au nord du pays pour éviter les fortes chaleurs redoutées au mois d'août à Tokyo.

Reste à savoir si Eliud Kipchoge pourra utiliser aux JO les chaussures révolutionnaires de la marque Nike à lames de carbone...