Têtes de série no 3, Dabrowski et son partenaire finlandais Henri Kontinen ont été battus par le tandem composé de la Tchèque Barbora Krejcikova et du Croate Nikola Metic.

Krejcikova et Metic ont eu besoin de 74 minutes pour l'emporter en trois manches de 3-6, 6-3 et 10-5.

Gabriela Dabrowski ne répétera pas son exploit de 2018.

L'athlète de 27 ans avait cette année-là réussi à se qualifier pour la finale et avait décroché le titre en double mixte avec le Croate Mate Pavic.

Il s'agissait alors de son deuxième titre en double mixte dans un tournoi du grand chelem.