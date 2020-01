Kyle Lowry accompagnera Pascal Siakam au match des étoiles

Kyle Lowry participera une fois de plus au match des étoiles de la NBA. Il s'agit d'une sixième sélection consécutive pour le garde des Raptors.

Lowry a ainsi rejoint son coéquipier Pascal Siakam, qui sera de la formation partante le 16 février prochain.

La NBA a dévoilé jeudi la liste des réservistes en vue du match qui opposera les Associations de l'Est et de l'Ouest. Lowry y figure aux côtés de Bam Adebayo, de Jimmy Butler, de Khris Middleton, Domantas Sabonis, de Ben Simmons et de Jayon Tatum.

L'Américain de 33 ans dispute actuellement une huitième saison à Toronto, après des passages de quatre et trois campagnes à Houston et à Memphis, respectivement.

La totalité de ses six sélections à la classique des étoiles a donc été obtenue lorsqu'il portait l'uniforme des Raptors. Il compte également une médaille d'or olympique aux Jeux de Rio, en 2016, et un titre de la NBA, en 2019.