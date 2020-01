Horreur à Coaticook : pourquoi le hockey mineur est-il aussi rigide?

La Tribune de Sherbrooke a rapporté jeudi l’histoire d’une équipe pee-wee B de Coaticook qui a mis fin à sa saison  (Nouvelle fenêtre) , il y a deux semaines, parce qu’elle subissait constamment de magistrales raclées. Les responsables de leur association locale et du hockey régional (Hockey Estrie) leur ont refusé trois fois la permission d’être rétrogradés en classe C, où l’équipe aurait au moins pu disputer des matchs serrés.

Après 12 matchs, le Dynamik de Coaticook présentait une fiche d’une victoire, neuf défaites et deux verdicts nuls. L’équipe affichait un différentiel de -52 et les garçons de 11-12 ans qui en faisaient partie, évidemment, ont fini par perdre le goût de jouer.

Les entraîneurs du Dynamik, qui sont expérimentés, ont fait valoir que leurs joueurs n’étaient pas suffisamment aguerris pour faire face à la compétition du niveau B et qu’ils parvenaient à peine à toucher à la rondelle durant leurs matchs. Leurs demandes répétées, disent-ils, ont été ignorées.

***

Cette histoire a attiré mon attention parce que le cas du Dynamik n’est pas unique. Chaque année au Québec, dans toutes les catégories et à tous les niveaux (du AA au C) on retrouve des équipes invincibles et des équipes qui se font tabasser à répétition.

Les parents et les joueurs des équipes qui compilent une fiche de 32-2-1 vivent une saison de rêve, alors que les équipes qui connaissent un parcours de 2-32-1 se retrouvent carrément en enfer. Pourtant, aucune de ces deux situations n’est souhaitable.

Les joueurs des formations de bas de classement perdent leur estime de soi et perdent tout contact avec la notion de plaisir. À la fin de la saison, plusieurs abandonnent carrément le hockey.

Les entraîneurs se débattent et tentent de fixer des objectifs réalistes à leurs jeunes, du genre « essayons d’obtenir cinq tirs au filet durant cette période », mais il est difficile de faire progresser un groupe qui se fait constamment écraser.

Par ailleurs, les parents se mettent souvent à médire ou à comploter contre les entraîneurs, qu’ils tiennent responsables des déboires de l’équipe. Ils répètent ce qu’ils entendent tous les jours lorsqu’il est question du Canadien de Montréal. À la fin des émissions, après une expérience aussi amère, bien des entraîneurs cessent tout simplement de s’impliquer auprès des jeunes.

***

Au bout du compte, ces situations déplorables pourraient facilement être évitées ou considérablement adoucies. Et il y aurait plusieurs moyens d’y parvenir.

Il y a deux ans, le secrétaire général de la Fédération suédoise de hockey, Tommy Boustedt, m’expliquait qu’une nouvelle règle en vigueur dans son pays prévoyait qu’aucun classement d’équipes ne soit compilé avant que les joueurs atteignent l’âge de 12-13 ans.

« À notre avis, les enfants ne devraient pas avoir à se soucier de l’avenir lorsqu’ils pratiquent leur sport. Quand les enfants jouent en octobre, nous ne voulons pas qu’ils se soucient de ce qui se passera en mars. Si vous utilisez les classements, vous les projetez automatiquement vers le mois de mars. Ils peuvent regarder le classement, voir qu’ils sont parmi les derniers échelons et se dire que la saison est terminée, qu’ils ne sont pas assez bons. Ça change leur rapport avec le hockey ainsi que celui des entraîneurs », mentionnait Boustedt.

De son côté, le directeur sportif de la Fédération finlandaise, Timo Bäckman, faisait valoir que dans son pays, on préconise plutôt la souplesse du système pour placer les joueurs dans un environnement de développement (et de plaisir) optimal.

Parce qu’il ne faut pas oublier une chose : le plaisir d’un jeune athlète naît en grande partie des progrès qu’il fait et qu’il constate.

En prenant l’exemple d’une association de hockey mineur où l’on retrouverait une équipe pee-wee de niveau AAA, une de niveau AA et trois autres de niveau A, Bäckman expliquait ceci.

Dans notre système finlandais, ces cinq équipes forment un tout, et les joueurs circulent facilement entre les différents niveaux de jeu. Au cours d'une même saison, un joueur peut passer du niveau A, au AA et même au AAA. Et vice-versa. Vous pouvez jouer avec l'équipe AAA une semaine, et jouer avec le AA la semaine suivante. Rien ne garantit que vous passerez la saison complète avec une seule équipe. C'est très flexible, et ça nous permet de maximiser le développement et le temps d'utilisation de chacun. Si un joueur n'est pas prêt à être utilisé régulièrement à un certain niveau, il faut s'ajuster et lui trouver une place qui lui permette de jouer davantage. De l'autre côté, si un joueur progresse bien, il faut le faire passer au niveau suivant. Timo Bäckman, directeur sportif de la Fédération finlandaise de hockey

***

Une troisième solution logique voudrait qu’on fasse preuve du même genre de souplesse que les Finlandais. Mais avec les équipes plutôt qu’avec les joueurs.

Par exemple, les règles administratives de Hockey Québec prévoient que les associations de hockey mineur doivent composer un certain nombre d’équipes AA, BB, A, B et C en fonction du nombre de joueurs inscrits dans chaque catégorie. Ces ratios sont généralement bien faits. Mais dans une fédération de 100 000 membres, d’importantes disparités apparaissent forcément.

Sachant que ces sérieux problèmes surviennent chaque année, pourquoi les ligues n’établiraient-elles pas un calendrier jusqu’aux Fêtes, puis un deuxième au début de l’année qui tiendrait compte des forces et des faiblesses des équipes en place? Ça améliorerait l’expérience sportive d’un grand nombre d’enfants.

Une équipe comme le Dynamik de Coaticook pourrait ainsi repartir à neuf au niveau inférieur après les Fêtes. Et une formation n’ayant subi qu’une ou deux défaites à ses 18 premiers matchs pourrait recevoir une promotion au niveau supérieur, faire face à un niveau d’adversité plus approprié et progresser davantage en deuxième moitié.

Mais dans notre culture sportive déficiente, parions que ce dernier scénario serait vivement contesté par les parents, qui carburent malheureusement aux bannières et aux trophées.

Tout cela nous ramène au concept de « compétition significative », qui est décidément souvent d’actualité cette saison!

Si vous cliquez sur cet hyperlien, prenez le temps de jeter un coup d’oeil au tableau illustrant ce qu’est la zone de développement optimale d’un athlète. Au bout du compte, les victoires faciles sont aussi nocives que les défaites à répétition. Il faut tout faire pour permettre aux enfants de vivre, le plus souvent possible, la « délicieuse incertitude » qui sépare la victoire de la défaite.

***

Le directeur général de Hockey Québec, Paul Ménard, a certainement été catastrophé en apprenant ce qui s’était produit avec le Dynamik de Coaticook. Et ce ne serait pas surprenant que cette triste situation soit rapidement corrigée.

En même temps, il n’est pas normal que la réglementation de la fédération soit tellement rigide que les responsables des associations locales et des régions en viennent à prendre des décisions aussi regrettables.

Encore là, un peu plus de souplesse serait de mise. Si les valeurs de la fédération sont claires et que les règles donnent aux intervenants qui sont sur le terrain une marge de manoeuvre suffisante pour réagir quand des cas exceptionnels surviennent, le hockey mineur s’en portera beaucoup mieux.