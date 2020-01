L’Académie : un an au cœur de la pépinière québécoise du basketball

Comment un petit programme de basketball, installé en plein coeur des Appalaches, a-t-il pu produire un champion de la NBA en Chris Boucher? Cette question a poussé les documentaristes Sébastien Rist et Aude Leroux-Lévesque à suivre pendant un an les activités de l’Académie de Thetford Mines, à une période cruciale de son histoire. Le film est diffusé à ICI RDI, samedi soir, à 20 h. Entretiens.

« Ma conjointe a fait du basket au collégial. Donc, elle a toujours un peu suivi le sport au Québec, au Canada. Elle avait entendu parler de ce programme à Thetford, et qui avait un de ses anciens joueurs, Chris Boucher, qui était à la veille de signer un contrat avec la NBA. Nous, on s'est dit: "Pourquoi on n'en a jamais entendu parler?" », raconte Sébastien Rist.

Un simple appel au fondateur de l’Académie, Igor Rwigema, en 2017, et le couple de documentaristes, qui s’était intéressé auparavant à la vie d’un jeune Inuk et à l’exode des jeunes de la Basse-Côte-Nord, débarquaient avec leur caméra à Thetford Mines.

Après un premier tournage, on lui a demandé si on pouvait le suivre pour une année scolaire, une saison de basket. Ç'a commencé comme ça, un peu rapidement… Sébastien Rist

« Tout le monde était excité. On savait c'était quoi le projet quand ils sont arrivés dans les premières semaines. Je pense que tout le monde était à l'aise avec la caméra », raconte le joueur-vedette Quincy Guerrier, aujourd’hui recrue avec le prestigieux Orange de Syracuse de Jim Boenheim, en première division universitaire aux États-Unis, et qui a passé cinq années à l’Académie.

L’intention initiale des documentaristes était de raconter le quotidien de cette cinquantaine de jeunes qui proviennent en majorité de Montréal, mais aussi de France, et qui se consacrent au développement de leurs habiletés, comme à leurs études, loin des grands centres. Ce qu’ils vont trouver, c’est un projet fragile, tenu à bout de bras par quelques passionnés, arrivés à la croisée des chemins.

La première scène du documentaire est d’ailleurs assez éloquente de la réalité dans laquelle ces jeunes sont plongés, souvent pour la première fois.

Lors du début de la saison, réunis dans une salle de classe, ils écoutent l’entraîneur congolais fondateur du programme leur expliquer qu’ils sont ici dans une petite ville, en situation de minorité visible et impossible à manquer en raison de leur taille. Ils sont toujours une représentation de l’Académie, qui a besoin des fonds locaux pour continuer et pour prospérer.

« La ville, tout le monde, toutes les histoires que j'ai entendues, c'est juste du positif. Tout le monde est fier de cette équipe-là, dit Sébastien Rist. Mais c'est sûr que dans cette classe d'introduction, il y avait des jeunes qui ont grandi dans un arrondissement à Paris, qui ne sont jamais sortis de la France et qui débarquent en 24 heures à Thetford Mines. Igor voulait mettre des barèmes stricts pour ces jeunes-là pour ne pas qu'ils dérapent ou quoi que ce soit. »

« L'Académie », un documentaire de Sébastien Rist et d'Aude Leroux-Lévesque Photo : Sébastien Rist

Si le lien humain entre les jeunes de l’Académie et la communauté locale a toujours été excellent depuis l’arrivée du programme en 2014 dans la région (après avoir démarré en 2012 à Alma), le montage financier, lui, est précaire.

En sortant du gymnase, l’on voit bien que le programme ne roule pas sur l’or. Jeunes et entraîneurs partagent les mêmes résidences, un peu vieillottes, dans une proximité continuelle.

« La raison pour laquelle on a voulu faire le documentaire, poursuit Sébastien Rist, c'était la vocation et le dévouement de l'équipe d'entraîneurs à Thetford Mines. Ils sont là pour former des joueurs de basket, mais avant tout, ce qu'ils veulent faire, c'est changer la vie de ces gars-là. La majorité d'entre eux ont une deuxième job, même s'ils consacrent 40-50-60 heures par semaine à ces jeunes-là. Ils vivent avec eux. Ils sont dans les résidences avec eux. On savait que la structure était vulnérable. Combien de temps est-ce que ça va perdurer? »

Igor Rwigema a vite accepté la proposition des deux documentaristes parce que, depuis des années, il se démenait à tenter de faire comprendre les petits miracles que son équipe d’entraîneurs, lui et ses jeunes réalisaient à Thetford Mines, avec des moyens plus que limités.

Seulement quelques mois après le début des tournages, le Cégep de Thetford a rompu ses liens avec le programme qu’il arrêtera de soutenir financièrement à la fin de l’année scolaire.

Le documentaire a alors trouvé sa trame narrative, naturellement.

« Dans la vie, il y a toujours un timing. Il n'y a pas de hasard, assure Igor Rwigema. Si à l'époque, le financement n'y était pas, il fallait que le documentaire se passe de cette manière pour conscientiser les investisseurs, bailleurs de fonds, philanthropes qui se disent comment ils peuvent aider une cause qui peut aider des jeunes à s'épanouir. Si ça ne s'était pas passé comme ça, ça n'aurait pas pu montrer la sensibilité que ce genre de projet. »

L'entraîneur Igor Rwigema dans une scène du documentaire « L'Académie ». Photo : Sébastien Rist

Sans cet important bailleur de fonds, l’Académie doit-elle quitter Thetford Mines?

Dans une des scènes les plus intéressantes du film, Igor Rwigema pose la question à ses jeunes réunis en conseil de crise. La réponse est quasi unanime, l’éloignement de Montréal est l'une des forces du programme agissant comme un cocon protecteur en permettant d’éviter, comme dit l’un des jeunes, « de faire des conneries ».

« On voit ça souvent avec les écoles préparatoires aux États-Unis pour le sport préuniversitaire, c'est toujours dans des petites villes éloignées des grands centres. On peut imaginer que si un jeune veut se concentrer sur une chose, le basket, et à travers ça la réussite scolaire, pourquoi ne pas les amener dans un milieu où leurs entraîneurs vont les amener le matin au gymnase pour s'entraîner, ensuite ils vont à l'école, ils mangent, ils retournent à la résidence, ils dorment, et c'est la même chose chaque jour », soutient le documentariste.

C'est quand même ce contrôle-là qui les aide à faire ça. Contrairement à être chez eux avec leur famille et leurs amis, où les entraîneurs ont parfois de la difficulté à les rejoindre. Mais à Thetford Mines, ils sont réveillés parfois par les entraîneurs pour aller à la pratique! C'est la différence de les avoir à temps plein, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Sébastien Rist

Malgré ce revers, l’Académie va demeurer à Thetford, où elle poursuit ses activités aujourd’hui sous le nom de l’Atelier 803, dirigé par Armel Mampouya. Mais son fondateur a frappé un mur émotionnel et physique en avril 2018. Il a pris congé de ses fonctions, dans lesquelles il ne reviendra pas.

« On se trouve à être dans un constant combat, et parfois le combat nous fatigue, et moi j'ai appris qu'il y a différentes manières de se battre et que souvent une des meilleures stratégies, c'est de prendre un recul. Je pense que mentalement, c'était ça, et j'ai aussi eu des problèmes de santé. J'ai eu un diagnostic pour un cancer du côlon. J'ai évité le pire, le diagnostic a été fait au bon moment, je n'ai pas eu besoin de chimio, il n'y avait pas de métastase », relate Igor Rwigema.

« Quand je regarde le documentaire, c'est quand même intéressant parce que je ne savais pas ce que je traversais, ajoute-t-il. J'étais un gars en anémie sévère en train de développer un cancer, mais qui se donnait à 100 % pour les jeunes. C'est un peu la facette cachée du documentaire. Il y a tellement de trucs que les intervenants et les jeunes vivent. Mais tout ça, c'est juste pour expliquer qu'avec la passion et l'amour dans ce qu'on fait, on peut en faire beaucoup plus. »

Igor Rwigema et ses jeunes de l'Académie après une victoire Photo : Sébastien Rist

Avec le recul, Igor Rwigema, qui s'implique dans un nouveau projet à Saint-Jean-sur-Richelieu, se demande d’ailleurs si avoir implanté son académie à Alma, puis à Thetford Mines, n’était pas une idée un peu trop radicale.

« À la base, je me disais que l'éloignement, c'était plus facile pour contrôler les jeunes. Mais en faisant ça, on segmente beaucoup le marché et les familles qu'on peut cibler. Ce n'est pas tout le monde qui veut voir son enfant aller loin. Ce que je ne comprenais pas à l'époque. Oui, sortir les jeunes des distractions, mais avec ce que j'ai traversé, j'ai compris que la famille, c'était important. Pour certains, on coupait ce cordon-là. »

« À mon avis, Thetford reste encore la place au Québec pour le développement du basket. Mais Thetford a fait tellement de petits bébés [...] Igor, avec ses nouveaux projets, il va continuer à avoir d'autres projets et à faire bouger le basket au Québec. Et tout le monde va être gagnant », pense quant à lui Sébastien Rist.

Ce qui rend Thetford unique, c'est que c'est un centre de développement. Et à Montréal, il n'y a pas de place pour ça. Je vois beaucoup de gars à Montréal que s'ils étaient allés à Thetford et qu'ils avaient été focus en allant à Thetford, je pense qu'ils auraient pu aller loin. Quincy Guerrier

Au bout du compte, Igor Rigwema et Quincy Guerrier s’accordent pour dire que les différents sujets du documentaire reflètent fidèlement leur expérience.

« On est allé à Thetford Mines et on l'a présenté à l'équipe qui est là. Tout le monde était super content, dit Sébastien Rist. Même si pour eux, ç'a été une année de bouleversement, nous on veut que ça soit le cheminement de ces jeunes-là. On a envoyé le lien à Quincy, Jeffrey Tezo, les jeunes principaux de ce projet-là. Ils sont tous super contents, mais plusieurs d'entre eux sont : "Vous avez filmé toute une année scolaire et c'est juste une heure!" C'est ça la nature du documentaire. On a fait des documentaires sur trois ans et ça dure une heure et demie! »

« Ils sont vraiment contents que leur histoire puisse rayonner autour du Québec. »