Qui gagnera le Super Bowl? On l'a demandé aux Alouettes

Ils ont beau être débordés de travail, à quatre mois de leur camp, les membres des Alouettes de Montréal jetteront un œil sur le Super Bowl entre les 49ers de San Francisco et Chiefs de Kansas City, dimanche, à Miami.

Le match suscite un intérêt accru au Québec en raison, bien sûr, de la présence de Laurent Duvernay-Tardif, joueur de ligne offensive des Chiefs.

« Mon coeur est avec LDT, dit André Bolduc, adjoint à l’entraîneur-chef Khari Jones. Pour un Québécois, ce serait quelque chose de gros. J'aime beaucoup la façon dont il rayonne sur le football et le Québec. J'aimerais que les Chiefs gagnent. »

Laurent Duvernay-Tardif Photo : Getty Images / Jamie Squire

« S’il y a un entraîneur-chef qui le mérite, c’est Andy Reid, fait valoir le directeur général Danny Maciocia. J’espère que ce seront les Chiefs qui vont gagner et que le quart Patrick Mahomes sera le joueur le plus utile. Si c’est le cas, c’est que Laurent aura très bien fait pour protéger le quart-arrière. »

Duel de quarts

« J’adore regarder jouer les deux équipes, dit avec enthousiasme Khari Jones. J’aime Patrick Mahomes, bien sûr, mais ce que Jimmy Garoppolo a accompli cette saison est également impressionnant. Ça passe sous le radar parce que San Francisco est tellement bon à tous les niveaux. Je penche du côté des 49ers. »

« Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu deux quarts jeunes et dynamiques et productifs qui n'ont aucune expérience au Super Bowl, souligne Luc Brodeur-Jourdain, entraîneur adjoint de la ligne offensive. Lequel va supporter cette fameuse pression du match ultime? Qui va mieux gérer cette situation? Si une équipe tire vite de l'arrière dans le match, comment ce jeune-là va-t-il performer? Je dirais que Kansas City a une légère longueur d'avance sur le volet offensif. »

Jimmy Garoppolo et Patrick Mahomes Photo : Getty Images

L’impressionnante ligne défensive des 49ers

« On parle de l’attaque des Chiefs, mais la défense des Niners et la ligne défensive en particulier… c’est toute une équipe, ajoute Maciocia avec ferveur. C’est une ligne qui va s’imposer pour tenter de gagner la bataille de la ligne de mêlée.

« Leur ligne défensive est exceptionnelle et c’est plaisant de voir ces quatre joueurs pourchasser le quart ennemi et comment ils arrêtent la course. Mahomes est difficile à contenir avec sa grande mobilité, mais je crois que San Francisco est une équipe mieux bâtie. »

« J'aime beaucoup les 49ers comme type d'équipe, ajoute André Bolduc. La façon dont ils mettent de la pression à quatre, j'aime beaucoup ça. C'est impressionnant. »

Les 49ers de San Francisco à l'entraînement Photo : Getty Images / Michael Reaves

Prédictions

« Je pense que ça va être un bon match, mais les Chiefs devraient l’emporter par trois ou six points », lance Danny Maciocia avant de se risquer à prédire le pointage : « 26 à 23 ou 26 à 20. »

« Je pense que ce sera vraiment un bon match, renchérit le quart Vernon Adams. Les deux équipes ont de solides défenses. Mais je crois que Patrick Mahomes leur donne un léger avantage. 31-28 K.C. »

Les Chiefs de Kansas City à l'entraînement Photo : Getty Images / Mark Brown

« Je ne serais pas surpris que Mahomes joue l’un de ces matchs magiques parce qu’il en a le potentiel. Mais si j’étais parieur, je miserais sur San Francisco, dit Khari Jones. Je dirais qu’ils vont gagner 27-21. Ce ne sera peut-être pas un match à haut pointage comme plusieurs pourraient s’y attendre. Les deux défenses vont bien jouer. »