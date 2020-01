Un réseau de trafic d'EPO démantelé par la police espagnole

L'enquête a révélé que le réseau était exploité par plusieurs ressortissants serbes et un habitant de Barcelone, qui ont expédié les substances interdites à des athlètes amateurs et professionnels qui vivaient dans divers pays européens, selon un rapport publié par le quotidien espagnol El Pais.

« L'enquête a été lancée à la mi-2017, après qu'une série d'athlètes, déclarés positifs à l'EPO, eut collaboré avec nous pour nous informer qu'ils avaient obtenu le produit sur un site web fourni par Cadix.

« On nous a donné une série de noms, a expliqué José Luis Terreros, directeur de l'Agence espagnole antidopage (AEPSAD), qui a fourni les informations à la Garde civile espagnole.

Selon El Pais, au cours des 10 dernières années, la santé publique andalouse a financé et fourni le médicament au réseau par le biais d'une clinique de dialyse à Cadix.

Selon le quotidien spécialisé français L’Équipe, le médicament a été obtenu par le directeur de cet établissement, de nationalité espagnole.

Le réseau a ensuite vendu le médicament sur plusieurs sites web à quelque 260 athlètes, amateurs et professionnels, de plusieurs sports, y compris le cyclisme.

La Cour provinciale de Cadix a obtenu le résumé de l'enquête, qui comprend une liste des noms des athlètes. Ces noms ne seront pas publiés et seront envoyés à l'AEPSAD.

Selon El Pais, les noms des athlètes resteront confidentiels, à moins que les athlètes ne soient sanctionnés.

L'achat et l'utilisation de substances interdites dans le sport ne sont pas une infraction pénale en Espagne, mais sont passibles d'une suspension pouvant aller jusqu'à quatre ans.

Selon le rapport de L'Équipe, les enquêteurs ont dit « qu'il existe parmi eux un grand nombre d'athlètes nationaux et internationaux de disciplines et niveaux différents, qui ont utilisé ces substances dopantes pour augmenter leurs capacités physiques ».

C'est la section de santé publique et du dopage de l'unité centrale d'opération (UCO) de la Garde civile espagnole qui a mené l'enquête.

Elle a arrêté six personnes en Catalogne et en Andalousie. Elles sont accusées de crimes présumés contre la santé publique, d'appartenance à une organisation criminelle, de blanchiment de capital, de détournement, de fraude contre la sécurité sociale et de blanchiment d'argent, selon El Pais.

Le réseau comprenait une section consacrée à la vente des substances à sept sites Internet. Le réseau fonctionnait depuis au moins 10 ans, selon la Garde civile espagnole, et aurait fourni les substances aux athlètes à travers l'Europe.

L'enquête a accédé aux données des acheteurs, telles que les courriels, les enregistrements des paiements et la preuve de réception des commandes.

« J'espère que nous commencerons à recevoir des noms du tribunal la semaine prochaine, a expliqué José Luis Terreros. Nous nous occuperons des athlètes espagnols, le reste sera envoyé à l'AMA par les agences nationales antidopage. »

La Garde civile a noté que la qualité de l'EPO était discutable étant donné que des centaines de seringues préremplies ont été découvertes dans la clinique, dans de mauvaises conditions de stockage.

« L'EPO était de première qualité et sans date d'expiration, mais les vendeurs, bien qu'ils l'aient envoyé dans des conteneurs qui la gardaient apparemment au froid, ne l'ont pas conservée au froid. L'EPO serait donc non seulement inefficace, mais aussi dangereuse pour la santé de ceux qui se l'injecteraient », a expliqué Terreros.