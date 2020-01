Haltérophilie : le bronze pour Kristel Ngarlem à Rome

La Montréalaise de 26 ans a établi un record personnel à l'épaulé-jeté en soulevant une barre de 134 kg. Elle avait réussi 99 kg à l’arraché, un résultat bon pour le 3e rang.

Avec un total combiné de 233 kg, Ngarlem n’a été devancée que par l’Ukrainienne Iryna Dekha (236 kg) et la Suédoise Patricia Strenius (233 kg).

« Je me sentais vraiment forte en arrivant ici. J’avais de bonnes jambes et je savais que je pouvais avoir un bon épaulé-jeté. C’est comme ça que tu gagnes une compétition, a dit Kristel Ngarlem. Je suis vraiment contente! Je voulais être sur le podium et c’est ce que j’ai fait. »

« J’ai eu plus de difficulté à l’arraché, qui est un peu plus ma bête noire. J’aurais pu faire un peu plus, mais je suis satisfaite quand même », a-t-elle ajouté.

Soulignons que ce résultat permet à Ngarlem d’amasser des points importants en vue d’une possible participation aux Championnats panaméricains [à Saint-Domingue en République dominicaine, 17 au 24 avril, NDLR], dernière étape vers une qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo.