Le coronavirus menace-t-il les Jeux olympiques de Tokyo?

Le coronavirus 2019-nCoV a tué 170 personnes en Chine jusqu'à maintenant. Le Japon s'inquiète de cette contamination à grande échelle, car il reçoit le monde entier dans quelques mois.

Le professeur de santé publique Koji Wada, de l'Université internationale de la santé de Tokyo, a corédigé un article en 2018 sur les risques pour la santé de l'afflux de visiteurs aux Jeux de 2020.

Selon le rapport, le risque le plus probable était la propagation de la rougeole, de la rubéole et d'autres maladies que la vaccination permet d'enrayer, ainsi que des maladies prenant leur source dans les aliments et l'eau. Mais l'arrivée du coronavirus change la donne.

Si les vaccins ne sont pas prêts, Koji Wada espère au moins que le temps qu'il reste avant la cérémonie d'ouverture (174 jours en date du 31 janvier) permettra d'avoir des moyens de défense. Pour cela, il espère en savoir plus sur ce virus et sur la façon dont il se propage.

« Si nous pouvons obtenir plus d'informations sur le risque d'infection et sur le pourcentage de risque de contracter le virus, nous pourrons alors mieux nous préparer, a-t-il expliqué à l'agence Reuters mercredi.

« Si c'est le cas, nous pourrons prendre certaines précautions pour contrôler les foyers infection. »

Deux des trois Japonais évacués de Chine et qui sont infectés par le nouveau virus ne montraient aucun symptôme, a expliqué jeudi le ministère japonais de la Santé, ce qui ajoute à l’inquiétude que provoque la propagation rapide de ce virus.

« J'espère que nous pourrons présenter les Jeux olympiques comme prévu », a tenu à dire le professeur Wada.

Menace sur les Jeux

Une épidémie de norovirus avait affecté des dizaines de personnes avant les Jeux d'hiver de 2018, en Corée du Sud.

Les craintes d'une épidémie du virus Zika, transmis par les moustiques, avaient été prises au sérieux avant le début des Jeux olympiques de 2016 à Rio.

La pandémie de grippe porcine H1N1 avait également créé beaucoup d'inquiétude avant les Jeux d'hiver de 2010 à Vancouver.