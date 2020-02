Courte piste : l'éclosion tardive d'Alphonse Ouimette

Ouimette s’apprête à vivre de grandes émotions en Allemagne. Il est pourtant venu près de raccrocher ses patins. Sa carrière n’allait nulle part avant qu’on fasse appel à lui pour venir patiner avec l’équipe féminine dans le but de hausser la cadence des entraînements.

« Ç’a été un grand moment pour ma carrière, raconte l’athlète originaire de Spencerville, à 80 km au sud d'Ottawa. Je patinais avec le Centre canadien d’entraînement régional à Montréal (CRCE). Chaque année, je trouvais que je m’améliorais un peu, mais mes résultats étaient de moins en moins bons. Alors, c’est sûr que la retraite, je l’avais en tête un peu. »

L’appel de Frédéric Blackburn, entraîneur de l'équipe féminine, lui a offert une occasion inespérée de devenir un meilleur patineur.

« C’est un coach qui est excellent et le programme était vraiment parfait pour moi, explique-t-il. Ça me donnait la chance de faire beaucoup de volume à basse intensité, soit le double de tours à la vitesse des filles, de travailler ma technique et de pousser beaucoup plus loin qu’où j’étais. En termes de stratégie de course aussi, Fred m’a vraiment aidé avec tous les aspects du patinage de vitesse. »

Des progrès remarquables

En mars dernier, dans les compétitions de fin de saison qui regroupaient tous les Canadiens qui n’étaient pas aux mondiaux, Ouimette s’est classé au 2e rang, ce qui le laissait 8e au pays.

« Techniquement, j'étais dans l’équipe nationale. Mais en septembre, aux qualifs pour le racing pool (le bassin des patineurs retenus pour participer aux courses de la Coupe du monde), j’avais terminé 8e. Vu que Charles Hamelin était blessé, il a obtenu une dérogation et ça m’a repoussé en 9e place, à une place du racing pool. »

Mais voilà qu’une ouverture s’est créée, avec la blessure de Maxime Laoun et la participation de William Dandjinou aux mondiaux juniors. Ouimette a donc été promu et il se sent fébrile de faire ses débuts sur la scène internationale et de prouver qu’on a eu raison de faire appel à lui.

Je sais que j’ai un peu de retard sur les autres, mais ç’a toujours un peu été le cas, vu que je viens de l’Ontario. Je me suis toujours senti un pas derrière. En même temps, ça m’aide à me surpasser tous les jours. En Coupe du monde, il faut que ma mentalité soit différente. Je ne suis pas juste là pour apprendre, mais pour performer aussi. Alphonse Ouimette

« Il y a un peu d’appréhension, c’est quand même impressionnant, surtout quand on a vu ça à la télé ou qu’on a été spectateur ici, fait valoir Sébastien Cros, entraîneur de l’équipe masculine. Par contre, le fait d’être un peu plus vieux permet ce recul et de l’approcher de la bonne façon mentalement et de focuser sur les bonnes choses à faire et de ne pas trop se laisser embarquer par le côté émotif de l’événement. »

Un athlète qui gagne en confiance

Cette étape de la Coupe du monde sera sa seule cette saison puisque Dandjinou réintégrera l’équipe nationale à Dordrecht. Mais Alphonse Ouimette croit que ce n’est que le début d’une belle aventure.

« Je pense que ce ne sera pas ma seule chance et que vous allez me revoir l’année prochaine en Coupe du monde, dit-il avec confiance. Je vois ça comme mon entrée sur le circuit. C’est ma première compétition, mais ce ne sera pas ma dernière. »

Sébastien Cros aime son attitude et sa polyvalence.

« C’est un bon athlète sur toutes les distances, affirme Cros. Il est fiable et c’est un bon gars d’équipe. Ce sont déjà de bons attributs pour faire partie du groupe. Après, il pourrait être un peu plus agressif et un peu plus rapide. Ce sont des choses sur lesquelles il travaille. Il progresse. »

« Je suis quelqu’un qui est assez endurant, mais il me manque un peu de vitesse en fin de course, ajoute Ouimette, qui fera les deux 1500 m à Dresde.

Cela dit, il estime avoir amélioré sa vitesse de pointe cette saison grâce aux bons conseils de son entraîneur et grâce à ses coéquipiers qui le poussent.

« Sébastien Cros, c’est l’un des meilleurs coachs que j’ai eus, dit-il. Il nous écoute en tant que patineur, il ajuste les programmes en fonction de nos besoins. C’est vraiment une année qui est plaisante et tu vois que nous nous améliorons en tant qu’équipe. »

Qu’a-t-il comme objectif précis pour cette épreuve en Allemagne? Il n’a aucun chiffre en tête. Il sera surtout en quête de bonnes sensations.