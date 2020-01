À quelques heures du botté d'envoi du Super Bowl, le plus grand match de sa carrière, Laurent Duvernay-Tardif est reconnaissant de l'appui qu'il reçoit du Québec et du Canada.

« Au début, je me questionnais à savoir si en jouant aux États-Unis, j’allais garder mes racines au Québec. Dès que je suis arrivé ici, j’ai senti que le Québec et le Canada, c’est chez nous. Je suis fier de vous représenter au Super Bowl », a lancé le garde des Chiefs de Kansas City dans sa rencontre médiatique, jeudi matin, à Miami.

« De sentir tout le support, cette vague de positivisme des gens qui sont là depuis le début à travers les bons et les moins bons moments, ça fait vraiment du bien et ça fait toute la différence », a ajouté celui qui participera dimanche, contre les 49ers de San Francisco, au plus gros événement sportif en Amérique du Nord.

Cette grande finale sera d'ailleurs la première à laquelle prendra part Duvernay-Tardif depuis ses premiers pas au football compétitif. Jamais dans les rangs universitaires, collégiaux ou même lors de ses années au football civil à Beloeil, il n'a pris part à un match de championnat.

Je pense que c’est un match qui pourrait définir mes 10, 20, 30 prochaines années en tant que sportif, mais à l’extérieur du football aussi. Laurent Duvernay-Tardif garde des Chiefs de Kansas City

Des parents qui n'ont jamais mis de pression

Lorsqu'il foulera le terrain du Dolphin Stadium dimanche, le garde aura aussi une pensée bien spéciale pour sa famille qui a été selon lui exemplaire dans son cheminement professionnel.

« Mes parents sont la définition ultime de parents qui te supportent sans te mettre de pression. Ils n’ont pas été des parents d’estrades qui m’ont dit que je devais absolument entrer en médecine. Je les remercie et je vais définitivement leur dédier le match dimanche », a fait valoir le garde des Chiefs.

Pour eux, ç'a toujours été : "Tu aimes ça? Fais-le et on va te supporter!" Laurent Duvernay-Tardif

« Je reçois tellement de messages textes, de messages sur les médias sociaux et de courriels. Les deux dernières semaines, ma mère m’a juste envoyé un message qui disait : "Je suis avec toi", avec un petit cœur et deux becs. C’est tout », a-t-il raconté pour témoigner de la façon dont ses parents l'appuient dans cette frénétique semaine du Super Bowl.

« Ils comprennent et je sais qu’ils sont là avec moi à 100 % et c’est ça qui compte. »