« De grandes choses s'en viennent  » - Kim Clavel

Un mois après la fin de son association avec Eye of the Tiger Management (EOTTM), la boxeuse Kim Clavel garde la forme et étudie les offres que lui acheminent d’autres promoteurs.

Jointe au téléphone par Radio-Canada Sports, la championne des mi-mouches de la NABF ne s’en cache pas. C’est pour préserver sa liberté de choix et sa relation avec ceux et celles qui l’entourent qu’elle a choisi de rompre avec EOTTM et Camille Estephan.

« Ma priorité dans ma vie comme dans ma carrière sont les gens qui m’entourent. Ce sont les gens avec qui je m’entraîne dans le gym. Les gens qui sont avec moi dans le coin du ring. Quand on commence à me dire untel ou untel on n’a pas le droit, ça me touche au cœur », affirme d'abord Clavel.

Elle parle de sa décision comme un choix de cœur parce qu’elle souhaite continuer à travailler avec Stéphan Larouche, Danielle Bouchard, Carl Handy et Pierre Larouche.

« Ces gens-là, c’est comme ma famille. Je n’ai qu’une carrière de boxe à vivre et je veux la vivre avec les gens que j’aime, sans cachette, sans secret et à temps plein », soutient Clavel.

Elle précise qu’il était important pour elle d’être allée jusqu’au bout de l’entente qui la liait à EOTTM. Le pacte de deux ans est arrivé à terme le 31 décembre dernier.

J’ai rempli le contrat. J’ai livré la marchandise. Je suis une fille de valeurs. Je ne dis pas que j’y pensais depuis longtemps, mais il y avait toujours cette chose qui me titillait, qui ajoutait un stress dans ma carrière. Kim Clavel, boxeuse

La pugiliste de 29 ans originaire de Joliette n’est pas ingrate. Face aux récriminations de Camille Estephan, qui a fait valoir qu’il lui avait permis de livrer 11 combats en l’espace de deux ans pour la conduire à un premier titre, Clavel se montre reconnaissante.

« J’ai eu de belles opportunités. C’est vrai que j’ai été active. Ils (EOTTM) ont rempli leur mandat, mais j’ai aussi rempli le mien. J’ai livré la marchandise. J’ai fait de bons combats. J’ai amené du public. J’ai fait de la bonne publicité pour Eye of the Tiger. J’allais partout dans les médias. C’est du donnant-donnant et j’ai respecté l’entente jusqu’à la fin », indique celle qui a mis sa carrière d’infirmière en veilleuse afin de poursuivre son rêve de boxeuse.

La cloche va bientôt sonner

De son récent passage à New York en compagnie de Jean Pascal dans les bureaux de l’agent américain Greg Leon, Clavel dit peu de choses, sinon que cette visite s’inscrit parmi les nombreuses rencontres qu’elle a eues au cours des dernières semaines.

Yvon Michel (GYM) est de ceux qui lui ont clairement manifesté un intérêt en lui soumettant une offre détaillée.

Kim Clavel se donne encore de deux à trois semaines pour arrêter son choix. Elle n’exclut pas la possibilité de signer avec un promoteur américain.

« Pour l’instant, je suis encore en discussion, dit-elle. Il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. »

Kim Clavel Photo : Radio-Canada

Quand on lui demande de parler des éléments clés qu’elle recherche de la part de son prochain promoteur, Clavel revient sur la notion de liberté d’action.

Je veux avoir qui je veux autour de moi, pouvoir nommer librement ces personnes durant mes conférences de presse. Je veux être heureuse et je veux sentir que je suis une priorité. De grandes choses s’en viennent. Kim Clavel

« Je ne suis pas une vidange »

En attendant, Clavel a repris l’entraînement depuis déjà quatre semaines. Elle vient aussi de renouveler pour deux ans l’entente de commandite qu’elle a en poche avec un concessionnaire automobile.

« Je fais ce que j’aime le plus au monde. C’est le plus important. Je vis ma carrière à ma façon. Je suis une fille intègre et je suis loyale envers mon équipe et ma famille », renchérit-elle.

Celle qui a livré son dernier combat le 7 décembre au Centre Bell [victoire par décision unanime face à la Mexicaine Esmeralda Sagahon pour la ceinture de la NABF, NDLR] ne veut pas rester inactive trop longtemps.

« Je suis sur le bord du chemin, mais je ne suis pas une vidange. Bien des gens ont envie de me ramasser (rires). Je trouve que c’est bon pour moi », conclut Clavel sans en révéler davantage.