Dabrowski toujours en vie à Melbourne, en double mixte

Dabrowski et son partenaire finlandais Henri Kontinen ont battu en quarts de finale Latisha Chan, du Taipei chinois, et Ivan Dodig, de la Croatie, en deux manches serrées de 7-5 et 7-6 (7/2).

Le duo Dabrowski / Kontinen est troisième tête de série.

Il tentera vendredi d'accéder à la finale en se mesurant au tandem tête de série no 5, composé de la Tchèque Barbora Krejcikova et du Croate Nikola Metic.

Si Dabrowski et Kontinen peuvent l'emporter en demi-finales, ils seront les favoris de la finale, en tenant compte de leur classement mondial. Les têtes de série no 1 et no 2 du tournoi ont disparu du tableau.

Dabrowski, 27 ans, a participé aux demi-finales du double mixte une seule fois auparavant à Melbourne. C'était en 2018.

Cette année-là, elle avait décroché le titre avec le Croate Mate Pavic. Il s'agissait alors de son deuxième titre en double mixte dans un tournoi du grand chelem.