Échanger Tatar, vraiment?

D’abord, au moment d’écrire ces lignes, Tatar est le meilleur pointeur du CH avec 44 points. C’est un de moins que Patrik Laine, autant que Jonathan Toews, et Ryan O’Reilly, et un de plus qu’Evgeny Kuznetsov et Blake Wheeler. C’est aussi – voyez comme la vie est pleine de surprises – deux points de plus que Sebastian Aho, à qui le Canadien a offert un pont d’or l’été dernier.

Pourquoi échanger un joueur aussi productif? Pourquoi renoncer à un rendement pareil, alors que le joueur concerné ne menace pas de partir comme joueur autonome?

5,3 M$

C’est son salaire annuel. Vous trouvez que c’est beaucoup? Comparez avec les salaires des joueurs mentionnés plus haut.

En regard de sa production, Tatar est une aubaine.

Des 29 joueurs qui le précèdent au classement des pointeurs, seulement 3 gagnent moins que lui, dont Elias Pettersson et Andrei Svechnikov, prisonniers de leur contrat de recrues (à 4 M$ par année, David Perron est l’autre aubaine).

Un premier choix?

Toujours au sujet des 29 joueurs qui précèdent Tatar, 24 sont des choix de premier tour. Selon toute vraisemblance, c’est ce que ça prendrait pour remplacer Tatar : un choix de premier tour. Et encore! Avec ce que le directeur du recrutement du Canadien Trevor Timmins fait de ces choix depuis 10 ans, ça ne garantit rien.

Tomas Tatar (à l'avant) Photo : La Presse canadienne / Fred Greenslade

La fenêtre

Pensons aussi à la fameuse « fenêtre d’opportunité ». Tatar peut aider l’équipe maintenant. Il a 29 ans. Il est à son mieux et le sera pour les deux ou trois prochaines saisons.

Un choix de premier tour, si bon soit-il, mettrait quelques années à se développer. Des années qui pèseront lourd sur Price, Weber et Petry.

Par exemple, voyez ce que Poehling et Kotkaniemi offrent comme production.

Il faut leur laisser le temps. Plusieurs joueurs parmi les meilleurs en ont besoin. Jonathan Huberdeau a mis six saisons à éclore. Artemi Panarin n’a jamais été repêché et est devenu le joueur qu’il est à 26 ans seulement.

En bref, pourquoi échanger le talent que tu as contre un autre talent hypothétique, incertain et qui reste à développer?

Sans compter que les autres directeurs généraux auront la dent longue. Ils rappelleront à Marc Bergevin que Tomas Tatar, sorti de sa zone de confort par un échange qui l’a envoyé de Détroit à Las Vegas, il y a deux ans, n’avait pas réussi à s’adapter.

Bienvenue Danny Maciocia

Danny Maciocia vient à peine d’accepter le poste de directeur général des Alouettes de Montréal. Avec un entraîneur populaire (Khari Jones) et un quart identifié (Vernon Adams fils), il est déjà mieux nanti que ses prédécesseurs.

Mais dans un point de presse, mercredi, il a candidement admis qu’il est déjà aux prises avec des problèmes de plafond salarial. De son propre aveu, pour être compétitif sur le marché des joueurs autonomes, il devra négocier à la baisse certains contrats des joueurs de la formation actuelle.

Ouch!

Alors bienvenue Danny Maciocia. Et bonne chance Danny Maciocia!