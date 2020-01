Sébastien Toutant est motivé à revenir plus fort

Le Québécois a ressenti une vive douleur à la cage thoracique jeudi dernier lorsqu'il a durement chuté au bas du parcours de slopestyle des X Games d'Aspen, au Colorado.

« Pour beaucoup de gens, se blesser les fait freiner. Ils ont peur de recommencer, mais pour moi, c'est le contraire, dit Toutant. Quand je me blesse, ça me fait m'ennuyer du snowboard, ça me fait penser à la chance que j'ai de faire ça tous les jours. »

Vous commencez à réfléchir à ce que vous avez fait et à penser à des choses que vous pouvez faire mieux. Et vous le voulez tellement que ça vous redonne toute motivation que vous pourriez perdre. Sébastien Toutant, planchiste canadien

Le natif de l'Assomption est arrivé aux X Games avec de la confiance, après avoir triomphé la semaine précédente sur le circuit de la Coupe du monde à Laax, en Suisse.

Il n'a toutefois pas atteint la finale à Aspen puisqu'il a chuté en qualifications à son dernier saut d'une routine bien livrée.

Toutant n'était que 14e après deux descentes et ressentait de la pression pour épater et accéder au tour ultime. Mais le ciel gris limitait la visibilité et la neige mouillée rendait le parcours bien difficile.

« J'essayais un triple cork arrière 1440, que je maîtrise assez bien, explique Toutant. C'est une manœuvre délicate, mais ce n'est pas la plus difficile. Je pense que les conditions, le manque de vitesse et le fait de ne pas vraiment avoir pu m'entraîner pendant quelques jours, ça n'a certainement pas aidé. »

« Mais ça fait partie du sport, renchérit-il. C'est le surf des neiges. Ça aurait pu être pire, alors je suis pas mal chanceux. »

Sébastien Toutant Photo : Site web de Sébastien Toutant / Pondella

Toutant s'est cassé trois côtes du côté gauche, tandis que d'autres ont été malmenées. L'athlète de 27 ans est demeuré quelques jours dans un hôpital d'Aspen, avant de rentrer à Montréal, lundi. Il est retourné au gymnase mardi, faisant de légers exercices, pour tester ses limites.

Bien qu'il soit encore loin du niveau optimal, Toutant a laissé savoir qu'il se déplace bien et qu'il s'attend à être rétabli à la fin de février pour l'Omnium des États-Unis, au Colorado.

Je suis un peu à cheval entre vouloir pousser et ne pas vouloir forcer les choses. Vous voulez que ça devienne une rampe de lancement. Je suis capable de faire du vélo, un peu de travail en stabilité... Ça fait du bien. Sébastien Toutant, planchiste canadien

« Comme athlète, pouvoir aller au gymnase, ça rend la réadaptation plus plaisante. C'est pénible de rester assis sur le divan. Certaines personnes se cassent les côtes et ne peuvent pas marcher pendant des jours, alors je suis content de pouvoir faire quelque chose. »

Le champion olympique en titre du grand saut (big air) est familier avec les blessures en piste. Il s'est cassé la cheville trois fois, le poignet, la mâchoire et la clavicule, en plus de subir une luxation de l'épaule. Il a également dû composer avec d'autres blessures aux côtes dans le passé.

Toutant a failli rater les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, en 2018, en raison d'un disque compressé dans le bas du dos

« Chaque fois que je me blesse, j'ai l'impression de revenir plus motivé que jamais, promet Toutant. Je veux revenir le plus tôt possible, mais pas juste revenir, je veux aussi être plus fort et meilleur qu'auparavant. »