« De la marge de manoeuvre, je n'en ai pas » - Danny Maciocia

Le nouveau patron des Alouettes doit jongler avec une masse salariale qui le forcera sous peu à faire des choix déchirants.

« Je fais du bénévolat depuis une dizaine de jours, dit-il en riant lors de l'annonce de son personnel d'entraîneurs, en vue de la saison 2020, mercredi au stade olympique. Ça fait partie de ma réalité, je savais dans quoi on s'embarquait. Il fallait être actifs, car on est un peu en retard. »

Maciocia est resté en retrait pendant que l'entraîneur-chef Khari Jones présentait tour à tour ses 10 hommes de confiance dans le vestiaire des Alouettes transformé en salle à manger. On y avait installé des tables pour que tout le monde puisse discuter de football en cassant la croûte.

L'homme de 52 ans savourait le moment à l'aube de négociations contractuelles qui s'annoncent serrées.

« On est conscients qu'on a un problème avec le plafond salarial, lance-t-il sans hésiter. Le défi, c'est de savoir comment garder une équipe compétitive avec cette problématique. Mais on s'en va dans la bonne direction. »

Demander à des joueurs des Alouettes d'accepter une diminution salariale et ne pas faire une offre à ceux qui commandent un salaire élevé sont parmi les options qui permettront à Maciocia de respecter le plafond salarial que la Ligue canadienne de football impose à ses neuf équipes.

On est là-dedans. Entre 55 et 60 joueurs sont sous contrat et avec ceux que nous repêcherons, il y aura plus de 85 joueurs au camp. Au moment où je vous parle, je n'ai pas de marge de manœuvre. Il faudra prendre des décisions dans les prochains jours.

Danny Maciocia, directeur général des Alouettes de Montréal