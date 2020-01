Christine Sinclair fracasse le record d'Abby Wambach aux qualifications olympiques

Sinclair a inscrit les 184e et 185e buts de sa carrière durant la première mi-temps contre Saint-Kitts-et-Nevis, au Texas. Elle a cédé sa place à sa coéquipière Jordyn Huitema au retour de la pause à la 47e minute de jeu.

L'attaquante a rejoint Wambach dès les premiers instants de la rencontre, à la 7e minute, à la suite d'un tir de pénalité qu'elle a converti en envoyant le ballon au sol et à la droite de la gardienne Kyra Dickenson.

La Britanno-Colombienne de 36 ans a confirmé son doublé historique à la 23e, pratiquement de la même manière, et a relégué le record de l'Américaine aux oubliettes. Sinclair a nécessité 290 matchs pour signer sa 184e réussite, soit 34 de plus que Wambach.

Le premier but d'une panoplie a été obtenu il y a tout près de deux décennies. Sinclair avait touché la cible contre la formation norvégienne à la Coupe de l'Algarve en 2000, alors qu'elle n'était qu'une adolescente de 16 ans. Elle avait porté son total à 15 réalisations au cours des huit mois suivants.

Les qualifications olympiques sont en quelque sorte le tournoi de la dernière chance pour les équipes de la CONCACAF. Huit sélections participent au tournoi, dont les Américaines, établies comme grandes favorites du groupe A en vertu de leur 1er rang mondial.

Les Jamaïcaines et les Mexicaines batailleront avec les Canadiennes et les Kittitiennes-et-Néviciennes pour agripper l'une des deux premières places du groupe B et, donc, un laissez-passer pour les demi-finales. Les tours éliminatoires seront joués en Californie.

Les représentantes de l'unifolié devront obligatoirement participer à la finale de la compétition afin de dégoter leur billet pour les Jeux d'été de Tokyo, en 2020.

D'autres détails à venir.