Gestionnaire dans l'âme, Olivier Renard a confiance en son Impact

Peut-être est-ce pour cela que l’Impact ne semble pas courtiser de joueur vedette à la Didier Drogba, qui risquerait de devenir plus gros que le club. Peut-être est-ce pour cela que Renard, de concert avec son entraîneur Thierry Henry, souhaite surtout donner à l’effectif actuel et à des jeunes la chance de briller.

Cette idée selon laquelle le groupe de joueurs qui amorcera la saison 2020 du Bleu-blanc-noir, tel qu’on le connaît aujourd’hui, sera incapable d’être concurrentiel, elle l’ulcère. Son équipe, Renard y croit, et l’avis extérieur ne l’intéresse pas.

S’il faut dépenser, il le fera, les ressources financières le permettant. Mais quand l’équipe a annoncé sa nomination, le 28 septembre dernier, le club a bien pris soin de situer les réussites passées de Renard comme directeur sportif en Belgique dans le contexte de ses aptitudes à former des joueurs et à en retirer des profits lorsqu’ils s’en vont : 13 millions d’euros à Malines, puis 50 millions au Standard de Liège.

Prendre des inconnus. Les rendre connus. Les mener vers leur prochaine étape sportive. Recommencer.

« Je l’ai déjà déclaré. Moi, je préfère vraiment avoir deux fois des critiques : des critiques où on dit "l’effectif n’est pas assez fort, il est allé chercher X ou Y", et quand X ou Y part, des critiques où on dit "on les a vendus, qu’est-ce qu’on va faire sans X ou Y", explique Renard, rencontré à Orlando. Donc ça veut dire que, entre les deux critiques, ç’a été positif. Et ça, je n’ai aucun problème par rapport à cette pression, entre guillemets, de dire : "Est-ce que l’effectif est assez fort ou pas?" Au football, on ne sait jamais. »

Je crois que la base primordiale pour essayer de faire des résultats, c’est la confiance entre le personnel, les dirigeants et les joueurs. Olivier Renard, directeur sportif de l'Impact de Montréal

Pendant sa carrière de joueur amorcée en 1996 et conclue en 2013, Renard se destinait déjà à son parcours professionnel actuel. Pour l’anecdote, il n’était pas du genre à jouer au soccer sur une console avec ses coéquipiers lors des mises au vert. Il était du type Football Manager, seul devant son ordinateur portable.

Dans ce jeu, on ne contrôle pas son équipe pendant les matchs. On endosse plutôt le rôle de gestionnaire tout-puissant qui décide de tout, du budget au recrutement en passant par la tactique et le contenu des séances d’entraînement. Et Renard aimait – au passé, car il ne touche plus à Football Manager – mener une petite équipe aux gloires les plus improbables et non diriger un Real Madrid ou un Manchester United.

De l’ombre à la lumière, encore.

Les prédispositions de Renard à l’emploi de directeur sportif ne s’arrêtent évidemment pas à un simple jeu, aussi chronophage soit-il. Le Belge a fait carrière comme gardien de but, un poste qui offre à celui qui l’occupe une vision globale du terrain, un poste « qui te fait comprendre un peu plus la position de chacun ».

« La famille des gardiens de but, c’est même une équipe dans une équipe, souligne Renard. Le gardien de but, c’est quelque chose d’à part. Dans la relation avec ses collègues, on sait très bien qu’il n’y en a qu’un qui joue. Ce doit être une concurrence saine, mais ce doit être une concurrence. Tout ça, ce sont peut-être des principes qui m’ont aidé à être plus ouvert et à comprendre certaines situations de joueurs, maintenant, dans mon poste de directeur sportif. De comprendre les coups de mou et les moments plaisants pour les joueurs. »

Du jour au lendemain, à la fin de sa carrière de joueur, Renard est devenu dirigeant. C’était son « premier travail ». Il avait toujours gagné sa vie avec sa passion. Rapidement, son nouveau boulot s'est à son tour transformé en passion. La belle affaire.

L’année de ses 40 ans, il a choisi de se remettre en question, de se lancer un nouveau défi en Amérique. Un défi qui aurait été infiniment plus compliqué, souligne-t-il, sans l’aide de son directeur adjoint, le Montréalais Vassili Cremanzidis. « Si je dois coter son apport de 1 à 10, je lui mets 11 », dit-il sans hésiter.

Le Belge a dû se familiariser avec le livre des règles de la MLS, ce fouillis impénétrable. Il a maintes fois répété combien c’était long, deux mois et demi de trêve entre deux saisons. Il a dû changer sa perception des fenêtres de transfert, lui qui a toujours travaillé en fonction d’un calendrier européen, avec du jeu en plein hiver et des congés estivaux.

Il était donc tout naturel que Renard, quand est venu le temps d’embaucher un entraîneur, aille chercher quelqu’un qui était bien au fait des particularités de la première division nord-américaine. En Thierry Henry, il a probablement trouvé l’un des meilleurs Européens à avoir eu une « vraie » carrière en MLS (quatre saisons et demie dans son cas).

Thierry Henry pourrait bien être le plus gros nom que Renard engagera comme directeur sportif du Bleu-blanc-noir. Mais il croit surtout que le Français sera un de ces éléments fédérateurs qui renforcera l’esprit de club à l’Impact de Montréal.

« C’est sûr que le nom Thierry Henry retire beaucoup de pression sur tout le club, reconnaît Renard. C’est lui qui va faire un petit peu l’éponge qui prend la pression. D’un autre côté, c’est aussi une arme à double tranchant, parce que les gens sont dans l’attente aussi de voir ce qu’il va faire. Est-ce qu’il va devenir un aussi grand entraîneur qu’il a été un grand joueur? Ce n’est pas facile. »

« Je le lui souhaite, et à nous aussi, parce que ça voudra dire qu’il aura fait de bonnes choses ici aussi, ajoute-t-il. Mais c’est vrai que je remarque que le groupe de joueurs est très ouvert et très concentré depuis la reprise. On voit qu’il y a un projet qui est en marche, que tout le monde est fier d’avoir Thierry Henry comme entraîneur. »