Les mondiaux d’athlétisme en salle repoussés d’un an à cause du coronavirus

Les Championnats du monde d’athlétisme en salle qui devaient avoir lieu du 13 au 15 mars à Nanjing, en Chine, sont repoussés d’un an à cause de l’éclosion de coronavirus.

La Fédération internationale d’athlétisme (World Athletics) en a fait l’annonce mercredi en spécifiant que l’événement aurait lieu en mars 2021.

« Nous savons que la Chine fait tout ce qu’elle peut pour contenir le coronavirus et nous appuyons ses efforts », a-t-elle indiqué dans son communiqué.

« Nous avons réfléchi à la possibilité de relocaliser l’événement dans un autre pays et nous remercions les villes qui se sont portées volontaires. Toutefois, nous sommes préoccupés par la propagation du virus à l’extérieur de la Chine et c’est pourquoi nous avons décidé d’éliminer cette option. »

Athlétisme Canada a aussi réagi par communiqué à ce report.

« Notre première préoccupation est toujours la santé et la sécurité de nos athlètes, entraîneurs et officiels. L’équipe de santé de World Athletics a basé sa recommandation sur les meilleurs renseignements disponibles, peut-on lire. Ainsi donc, Athlétisme Canada appuie le report et nous avons hâte de participer aux Championnats du monde en salle de World Athletics l’an prochain. »

Nanjing est située à environ 530 km de la ville de Wuhan, où les premiers cas de coronavirus ont été recensés.