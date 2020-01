Shaquille O'Neal fortement ébranlé par le décès de Kobe Bryant

« Nous avons probablement perdu le plus grand Laker, le plus grand joueur de basketball au monde. Entendre les gens qui vont dire “prenez votre temps et prenez du mieux” sera quelque chose de très dur pour moi. Je ne dors déjà pas, mais je vais finir par m'en remettre. »

O'Neal a émis ces commentaires au début de l'émission d'avant-match du réseau TNT lorsqu'il se trouvait au centre du court du Staples Center en compagnie des autres membres de l'équipe d'animateurs.

TNT devait diffuser un programme double, mais la NBA a reporté le match le second duel, qui devait mettre aux prises les Lakers et les Clippers de Los Angeles.

Les membres de l'organisation des Lakers sont encore trop ébranlés à la suite de la mort de Bryant et de sa fille de 13 ans, Gianna, dimanche dans un écrasement d'hélicoptère.

O'Neal s'entraînait avec des membres de sa famille quand il a été informé de la tragédie. Il espérait que ce n'était pas vrai.

Je n'aurais jamais pu imaginer quelque chose comme ça. Je pensais à ça l'autre jour, et je n'ai jamais rien vu de tel. Tous ceux qui ont été mes idoles au basketball quand je grandissais, je les vois. Ils sont vieux. Shaquille O'Neal

O'Neal et Bryant ont fait équipe et aidé les Lakers à remporter trois championnats consécutifs entre 2000 et 2002. Toutefois, ils ont souvent eu maille à partir et O'Neal a été échangé au Heat de Miami en 2004.

Ce dernier allait ajouter un titre avec la formation floridienne, tandis que Bryant en a gagné deux autres avec les Lakers.

Les deux hommes ont éventuellement enterré la hache de guerre. Selon O'Neal, ils s'envoyaient des messages textes sur une base régulière, bien qu'il ait confié qu'il n'avait pas vu Bryant depuis le dernier jour de sa carrière en 2016.

O'Neal a dit qu'il avait à l'époque suggéré à Bryant de marquer 50 points; il en a obtenu 60.

« Nous ne serons pas capables de faire des blagues à sa cérémonie d'intronisation au Temple de la renommée, nous ne pourrons pas dire “Salut, j'en ai cinq [bagues], tu en as quatre”, nous ne pourrons pas nous dire que si nous étions restés ensemble, nous aurions pu en gagner dix. Voilà tant de choses que nous avons perdu à jamais. »