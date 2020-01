Sans forcer, Simona Halep atteint le carré d'as aux Internationaux d'Australie

Halep s'est qualifiée pour le carré d'as des Internationaux d'Australie à la suite d'une victoire sans équivoque de 6-1 et 6-1 après 53 minutes de supplice pour Kontaveit.

L'ancienne reine du circuit féminin de tennis (WTA) a accédé à sa seconde demi-finale à Melbourne depuis 2018. Elle s'était inclinée en finale il y a deux ans devant la Danoise Caroline Wozniacki, nouvellement retraitée de son sport.

Son duel contre Kontaveit a clairement été le moins compliqué de son parcours australien. L'Estonienne n'a jamais été dans le coup à son premier match en quarts de finale d'un tournoi majeur.

Détentrice de deux titres du grand chelem, soit à Roland-Garros 2018 et à Wimbledon 2019, Halep visera une sixième finale majeure lorsqu'elle affrontera la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (no 30) ou l'Espagnole Garbine Muguruza.

L'autre demi-finale opposera l'Australienne Ashleigh Barty (no 1) et l'Américaine Sofia Kenin (no 14). Mardi, la première raquette mondiale a défait la Tchèque Petra Kvitova (no 7) et la jeune étoile de la WTA a vaincu la Tunisienne Ons Jabeur, en route vers le carré d'as.

D'autres détails à venir.