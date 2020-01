Dopage par contamination : les leçons à tirer du cas Vincent Lapointe

La défense de contamination par transfert de fluides corporels de Laurence Vincent Lapointe, acceptée par la Fédération internationale de canoë (ICF), met en lumière les défis des athlètes avec la sophistication des techniques de contrôle antidopage.

À peine 0,004 ng/ml de ligandrol a été trouvé dans l’organisme de la canoéiste canadienne. Une substance qui, selon sa défense, avait été ingérée de façon non intentionnelle.

L’ex-conjoint de Vincent Lapointe a consommé du ligandrol à partir d’une bouteille de SR9011 qui contenait surtout du ligandrol, un peu d’ostarine, mais pas du tout de SR9011, selon l’avocat de l'athlète, Adam Klevinas.

Le produit, illégal au Canada, avait été reçu d’une connaissance avec qui il jouait au soccer.

On fait face à ce défi depuis plusieurs années, mais ça devient de plus en plus compliqué pour les athlètes. Avec l’amélioration de la performance des laboratoires pour détecter des substances en quantité de plus en plus minime, c’est dur pour les athlètes.

Paul Melia, président et chef de la direction pour le Centre canadien d’éthique dans le sport