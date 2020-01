Vernon Adams avec les Alouettes jusqu'en 2022

Adams a joué sa quatrième saison dans la Ligue canadienne de football (LCF) et s'est établi comme le quart partant de l'équipe.

Il a été la bougie d'allumage de l'attaque des Alouettes, qui ont terminé la saison avec une fiche de 10-8, bonne pour le 2e rang dans l'Est, et ont pris part aux éliminatoires pour la première fois en cinq ans.

« Nous sommes extrêmement heureux d'avoir pu s'assurer les services de Vernon pour les trois prochaines saisons », a dit le directeur général Danny Maciocia.

« En plus d'être un des joueurs les plus spectaculaires de la LCF, Vernon a démontré une belle progression et a étiré de nombreux jeux et de nombreuses séquences grâce à sa prise de décision, a-t-il précisé. Son désir de vaincre a rapidement fait de lui un important meneur au sein de notre équipe. »

Vernon Adams fils et William Stanback Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

L'athlète de 26 ans, né à Pasadena en Californie, a terminé au 2e rang de la LCF avec 24 passes de touché et a dominé le circuit avec 13 touchés marqués (12 au sol et un sur réception).

Adams a complété 283 de ses 431 passes tentées pour des gains de 3942 verges.

L'Américain a effectué 45 passes de plus de 20 verges. Il a gagné 394 verges au sol et a maintenu une moyenne de 4,8 verges par portée. Il a affiché un taux d'efficacité de 100,9 pour la saison.

« Les Alouettes m'ont démontré toute la confiance qu'ils ont envers moi avec ce nouveau contrat et je suis heureux de continuer ce que nous avons amorcé la saison dernière, a affirmé Adams, qui a été élu dans l'équipe d'étoiles de la Division est en 2019.

J'adore cette ville et ses partisans. Nous avons développé une belle relation l'an dernier, et le meilleur reste à venir. Vernon Adams fils, quart des Alouettes

Vernon Adams fils Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Le quart, acquis en 2016, montre une fiche de 13-6 comme partant dans la Ligue canadienne.

Après des passages avec les Roughriders de la Saskatchewan et les Tiger-Cats de Hamilton, il a effectué un retour à Montréal en 2018.

« Voici une excellente nouvelle pour les Alouettes, a lancé l'entraîneur Khari Jones. Vernon a travaillé fort toute la saison, et il a mérité le respect de ses coéquipiers. On sentait quand il était derrière la ligne de mêlée que les joueurs croyaient en lui. Ils se défonçaient pour lui. C'est exactement ce qui est attendu d'un quart partant. »

Le 21 septembre, Adams a orchestré la plus grande remontée de l'histoire des Moineaux. L'équipe avait alors effacé un retard de 24 points face aux Blue Bombers de Winnipeg, éventuels champions de la Coupe Grey, en route vers une victoire de 38-37.