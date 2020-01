Djokovic trop fort pour Raonic à Melbourne, Federer très chanceux

Novak Djokovic, no 2 mondial et tenant du titre, a éliminé Raonic (35e) en trois manches de 6-4, 6-3 et 7-6 (7/1).

Djokovic veut remporter à Melbourne un 17e trophée du grand chelem, ce qui le rapprocherait du nombre record de Roger Federer (20).

Djokovic s'est montré beaucoup trop solide pour Raonic dont il est parvenu à maîtriser l'énorme service en renvoyant 62% des premières balles du Canadien.

Le joueur serbe a surclassé le Canadien dans les deux premières manches, avant qu'un sursaut d'orgueil de Raonic ne prolonge la troisième manche jusqu'à un bris d'égalité. Mais Djokovic n'avait visiblement pas envie de disputer une quatrième manche.

Au total, Djokovic n'a commis que 14 fautes directes contre 48 à son adversaire.

Un problème de lentilles de contact l'a obligé à quitter le terrain à 4-4 dans la troisième manche.

« Je présente mes excuses à Milos et au public d'être ainsi sorti du terrain, à un tel moment, ça ne se fait pas, a expliqué Djokovic. Ce n'était même pas un changement de côté. Mais ce n'était pas une tactique, il fallait vraiment que je change mes lentilles. »

Novak Djokoiv a rendu hommage à son ami Kobe Bryant, et n'a pas pu retenir ses larmes.

"Il était mon mentor et mon ami. J'ai eu la chance de le connaître personnellement ces dix dernières années. Lorsque j'avais besoin d'un conseil ou de soutien, il était là pour moi.

« Mon cœur s'est brisé en apprenant ce qui lui était arrivé, à sa fille et à lui », a conclu le Serbe, étouffé par l'émotion.

Novak Djokovic ému en parlant de son ami Kobe Bryant Photo : Getty Images / GREG WOOD

Federer tel un roc

Au contraire de Novak Djokovic, Roger Federer a souffert, et a même dû sauver 7 balles de match.

Il a arraché la victoire à son adversaire, l'Américain Tennys Sandgren, 100e au monde, malgré un physique chancelant, en cinq manches de 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10/8) et 6-3 au bout de 3 heures 31 minutes d'efforts.

« Il faudra que je joue mieux au prochain tour, parce que sinon, c'est sûr que je vais pouvoir aller skier ! », a plaisanté Federer au micro sur le terrain.

« J'ai été incroyablement chanceux aujourd'hui, j'ai joué de mieux en mieux au fur et à mesure que le match avançait et que la pression baissait, a-t-il reconnu.

Federer a sauvé trois balles de match à 4-5 dans la quatrième manche, puis encore quatre, dont trois d'affilée dans le bris d'égalité de cette même manche.

« Je me suis dit: "je crois aux miracles", a-t-il raconté. Cette victoire, je ne la méritais pas, mais je suis là, et évidemment je suis très content. »

Roger Federer fatigué et chanceux de passer en demi-finales à Melbourne Photo : Getty Images / Mark Kolbe

Au sujet de son match contre Novak Djokovic, il s'est montré prudent. Forcément.

« Si ça s'arrête, au moins c'était un bon tournoi, a-t-il affirmé. Je suis déjà satisfait. J'espère récupérer d'une façon ou d'une autre, et je vais me donner une chance de jouer cette demi-finale correctement ou même très bien.

« Mais je suis dans l'inconnu donc c'est difficile à dire » (s'il peut l'emporter), a-t-il conclu.