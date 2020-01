Rasmus Sandin marque son premier dans la LNH

Rasmus Sandin a réussi un premier but en carrière, lundi, aidant les Maple Leafs de Toronto à l'emporter 5-2 contre les Predators de Nashville.

Le Suédois de 19 ans a profité d'une rondelle libre après une charge au filet d'Alexander Kerfoot, en début de deuxième période. Son but donnait l'avance 3-1 aux visiteurs.

William Nylander, Zach Hyman et Jason Spezza ont aussi déjoué Pekka Rinne, qui a fait 26 arrêts.

Nylander marquait dans un quatrième match de suite.

Auston Matthews a complété dans un filet désert, obtenant son 35e but de la saison.

Frederik Andersen a bloqué 34 rondelles. Il a cédé contre Mikael Granlund et Viktor Arvidsson.

Les Maple Leafs mettaient fin à une série deux revers, tandis que les Predators subissaient un troisième revers en quatre matches.

Toronto va rejouer mercredi, à Dallas.

Malgré 50 arrêts de Marcus Hogberg, les Sénateurs perdent contre les Devils

Jack Hughes a marqué le but décisif en tirs de barrage et les Devils du New Jersey ont mis fin à une série de trois revers en battant les Sénateurs à Ottawa 4-3.

Hughes avait touché la cible en prolongation lorsque les deux formations ont croisé le fer, le 29 décembre.

Les Sénateurs étaient devancés 2-1 au début de la troisième période, mais ils ont réussi deux buts en désavantage numérique dans un intervalle de 35 secondes.

Kyle Palmieri a toutefois permis aux Devils de créer l'égalité alors qu'il restait moins de quatre minutes à écouler au dernier tiers.

Tyler Ennis, Vladislav Namestnikov et Chris Tierney ont fait bouger les cordages pour la troupe d'Ottawa.

Marcus Hogberg a été très occupé devant le filet, stoppant 50 des 53 lancers dirigés vers lui. Il a aussi cédé devant Nikita Gusev lors de la fusillade.

Damon Severson et Kevin Rooney ont aussi enfilé l'aiguille pour les Devils. À son premier départ depuis le 9 janvier, Mackenzie Blackwood a repoussé 35 rondelles.