Les défis de Laurent Duvernay-Tardif et des Chiefs au Super Bowl

La ligne à l’attaque de Kansas City a brillé cette saison en protection de passe. Laurent Duvernay-Tardif et ses coéquipiers n’ont effectivement accordé que 25 sacs (3e) et 70 contacts sur leurs quarts-arrières (7e) en 16 matchs.

Et la transition en éliminatoires pour le quintette qui veille sur le quart-arrière Patrick Mahomes s’est effectuée sans heurts. Le groupe a maintenu ses hauts standards et son efficacité face aux Texans de Houston et aux Titans du Tennessee, deux formations où figurent quelques chasseurs de quarts étoiles, dont l’unique J.J. Watt.

La pression exercée par le front défensif de San Francisco est toutefois dans une classe à part. Le bataillon a compilé 48 sacs (5e) pendant le calendrier et peut compter sur le retour au jeu de Dee Ford, échangé des Chiefs aux 49ers il y a 10 mois.

Comme le hasard fait bien les choses.

« Probablement l'un des plus gros défis auxquels on aura fait face cette année, estime Duvernay-Tardif. Je pense qu'individuellement, on a peut-être déjà rencontré des joueurs plus talentueux. Mais collectivement, en tant qu'unité offensive, ce sera de loin le meilleur front défensif qu'on aura eu à affronter. »

Ford complique la vie des quarts adverses aux côtés d’Arik Armstead, de Nick Bosa, de DeForest Buckner et de Solomon Thomas. Le secondeur extérieur et les quatre joueurs de ligne défensive agissent comme fer-de-lance de leur unité. Ils ont tous été repêchés au premier tour durant la période 2014-2019. Ils sont donc jeunes. Le plus vieux a 28 ans.

« Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, avec Bosa, Dee Ford, Armstead, tous des joueurs qui sont extrêmement talentueux, extrêmement longs et athlétiques, il faut bien faire nos devoirs », souligne le Québécois.

Un casse-tête pour les coordonnateurs offensifs, un cauchemar pour la ligne à l’attaque.

La bonne nouvelle, c'est qu'on a offert à Patrick Mahomes une très bonne protection dans les dernières semaines. On a été très efficaces contre les jeux croisés, les twists sur la ligne de mêlée. Donc, il faut continuer ça et prendre beaucoup de fierté dans le fait de donner le plus de temps possible au meilleur quart-arrière de la Ligue nationale [NFL]. Si on est capables de faire ça, nos probabilités de gagner vont bien augmenter. Laurent Duvernay-Tardif, garde des Chiefs de Kansas City

Taillés pour les éliminatoires

Les succès des 49ers passent aussi par leur jeu au sol ravageur. Mais la hiérarchie dans leur champ arrière a changé à maintes reprises cette saison.

Duvernay-Tardif se retrouve aux premières loges en tant que garde pour apprécier le jeu au sol. « On le sait, statistiquement, les équipes qui remportent des matchs en éliminatoires ont tendance à bien courir avec le ballon. »

Raheem Mostert est passé de second substitut à joueur par excellence en finale de la Nationale. Mais avant de se révéler au grand jour, il a dû essuyer sa part de refus.

Le porteur de ballon de 27 ans a été libéré par une demi-douzaine d’équipes en 14 mois avant d’aboutir dans l’équipe d'entraînement de San Francisco en novembre 2016. La définition même d’un grand voyageur.

Mostert peut poser ses valises maintenant qu’il semble être arrivé à destination, après de brefs séjours à Philadelphie, à Miami, à Baltimore, à Cleveland, à New York (Jets) et à Chicago.

Ses quatre touchés inscrits par la voie terrestre contre les Packers de Green Bay et sa faramineuse récolte de 220 verges sont du jamais-vu dans un match éliminatoire. Pas mal pour un grand oublié.

Rendu à ce moment de l'année, quand il fait -10 degrés Celsius dehors, que tout fait plus mal, que la vitesse du jeu et l'intensité augmentent, courir avec le ballon devient un état d'esprit. En tant que joueur de ligne offensive, comme pour les porteurs de ballon, tu dois vraiment embrasser ce challenge et être en mesure de le faire de manière constante. Laurent Duvernay-Tardif

Mostert a enregistré 12 majeurs à ses 8 derniers matchs. Il est devenu la pierre angulaire de l’attaque des 49ers.

Le calendrier des troupiers de Kyle Shanahan depuis le dernier week-end de novembre, en route vers le Super Bowl LIV, ne laissait pas place au relâchement. Il n'y a pas le moindre doute, les quintuples vainqueurs du trophée Vince-Lombardi ont été testés sur tous les fronts.

La séquence ardue des 49ers jusqu'au Super Bowl : 24 novembre 2019 : Green Bay (8) c. San Francisco (37)

1er décembre 2019 : San Francisco (17) c. Baltimore (20)

c. Baltimore (20) 8 décembre 2019 : San Francisco (48) c. La Nouvelle-Orléans (46)

c. La Nouvelle-Orléans (46) 15 décembre 2019 : Atlanta (29) c. San Francisco (22)

21 décembre 2019 : Los Angeles, Rams (31) c. San Francisco (34)

29 décembre 2019 : San Francisco (26) c. Seattle (21)

c. Seattle (21) 11 janvier 2020 : Minnesota (10) c. San Francisco (27)

18 janvier 2020 : Green Bay (20) c. San Francisco (37)

La chaleur de Miami

Le troisième défi qu’auront à surmonter les Chiefs et Duvernay-Tardif n’a rien à voir avec le football. L’équipe doit se préparer à composer avec les conditions météorologiques de Miami, un brin différentes de Kansas City.

« Je ne pense pas que ce sera un problème collectivement ni individuellement parce que c’était un point clé pour coach [Andy] Reid, qui nous a vraiment mis en garde contre l’effet de la chaleur quand on n’est pas habitués. »

Accoutumés, justement, à jouer près du point de congélation depuis décembre, parfois même dans la neige, les représentants du Missouri ont pris les moyens pour se familiariser au climat de la Floride et ainsi minimiser son impact sur leur rendement.

« C’est quelque chose qui se prépare depuis plusieurs semaines [...] On savait que ce serait un challenge de s’adapter à des températures plus chaudes dans le cas où l’on se rendrait au Super Bowl », explique Duvernay-Tardif.

Dès la 14e semaine de la saison, coach [Andy] Reid a commencé à nous dire de nous assurer de pouvoir jouer dans la chaleur. C’est quelque chose que j’ai vraiment pris à coeur. Je prends au moins trois, quatre saunas [par semaine] dans lesquels je fais des entraînements, je fais du cardio supplémentaire pour vraiment garder la forme. Laurent Duvernay-Tardif, garde des Chiefs de Kansas City

« À partir du moment où tu joues dans la NFL, c'est ça le but ultime, se rendre jusqu'au Super Bowl, soutient le joueur de ligne à l'attaque de 28 ans. C'est pour ça que tu te prépares, que tu t'entraînes aussi fort à longueur d'année. »