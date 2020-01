[BALADO] Tellement hockey : quels blessés reviendront au jeu?

Le Canadien reprend le collier et jouera sa saison à tous les matchs à compter de cette semaine. Le retour au jeu de blessés pourrait lui faire du bien. Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 65e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.